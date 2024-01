Vergil Ortiz Jr. sobre su debut en 154 frente a Fredrick Lawson: “Esto es mi vida o muerte”

Vergil Ortiz Jr. hará su debut en el peso superwelter frente a Fredrick Lawson y quiere llevarse la victoria este sábado 6 de enero en The Theatre del Virgin Hotels en Las Vegas porque sabe que esta pelea es de vida o muerte para él.

En una entrevista con 210BoxingTv, Ortiz Jr. expresó que este enfrentamiento se lo está tomando muy en serio porque sabe que Lawson es un rival duro que va a entrar al ring a ganar y, como el mexoamericano quiere pelear con los mejores de las 154 libras, necesita demostrar que está listo para competir contra ellos.

“Tuvimos un gran campamento. Estamos cerrando. Nada cambió en absoluto. No sé mucho. He visto a algunos de sus oponentes. Conozco a algunos de ellos. Puedo evaluar algo de eso. He visto clips en YouTube. Es un peleador duro. Él está ahí para pelear. Él también es inteligente y está ahí para ganar. Tiene todo para ganar. No tiene nada que perder. No voy a entrar ahí: ‘Esta es solo una pelea de regreso. Esto es una puesta a punto’. Estoy tratando esta pelea como si significara todo porque obviamente lo es. Esta es mi vida o muerte”, dijo.

Vergil Ortiz Jr. subirá de las 147 libras a las 154 con el objetivo de convertirse por primera vez en campeón mundial. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

“Hay mucha competencia. Tienes a Tim Tszyu. Tienes a (Jermell) Charlo. Tienes a Brian Mendoza. Si Dios quiere, saldré de esta pelea sano y con una victoria. Quiero pelear contra los mejores. Debo tener mucho respeto por los peleadores de 154. Quiero demostrar que también estoy ahí arriba”, agregó.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. vuelve a la acción luego de retirarse por segunda vez de la pelea con Eimantas Stanionis por el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se realizaría el pasado 8 de julio tras desmayarse y ser hospitalizado por complicaciones con la rabdomiólisis, enfermedad que le fue diagnosticada en marzo de 2022.

Después de la cancelación de la pelea, el mexoamericano perdió su estatus de retador obligatorio y ahora subirá a las 154 libras frente a Lawson porque tiene como objetivo principal convertirse en campeón mundial y demostrar que todavía puede competir a un alto nivel.

Vergil Ortiz Jr. es promovido por Óscar de la Hoya, dueño de Golden Boy Promotions. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, subió por última vez al ring en agosto del 2022 cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 19 peleas, todas ganadas por nocaut en su carrera como profesional.

Por su parte, Fredrick Lawson, de 34 años, viene de vencer por decisión unánime en diez asaltos a Estevan Villalobos el pasado 29 de abril en Texas. El nativo de Ghana cuenta con récord de 30 triunfos (22 por la vía rápida) y tres derrotas.

