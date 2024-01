Robert García quiere ver a Vergil Ortiz en 160 ante Jermall Charlo: “Puede pelear contra los mejores”

Robert García, famoso entrenador mexoamericano, quiere que Vergil Ortiz Jr. enfrente al campeón Jermall Charlo en el peso mediano, ya que piensa que el promovido por Óscar de la Hoya puede pelear con los mejores del mundo.

En una entrevista con 210 Boxing TV, García expresó que le encantaría ver ese enfrentamiento con Charlo porque está seguro de que Ortiz Jr. es lo suficientemente bueno y puede vencer al monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de las 160 libras.

“No me importaría verlo contra (Jermall) Charlo. El que acaba de pelear con José Benavídez. Me encantaría esa pelea. ¿Por qué no? Esa sería una pelea jo**damente hermosa. Charlo es bueno, pero creo que Vergil puede pelear contra los mejores del mundo”, dijo el entrenador.

Vergil Ortiz Jr. subirá de las 147 libras a las 154 con el objetivo de convertirse en campeón mundial. Foto: Ethan Miller/Getty Images.

Por los momentos, Vergil Ortiz Jr. apenas hará su debut en el peso superwelter frente a Fredrick Lawson y regresará más fuerte que nunca después de sus problemas con la rabdomiólisis este sábado 6 de enero en The Theatre del Virgin Hotels en Las Vegas. El peleador mexoamericano tiene como objetivo convertirse en campeón mundial en la nueva categoría.

“Tiene el corazón y la dedicación, y tiene la misión de ser poseedor de un título mundial. Sé que hará una declaración en esta nueva división contra el poderoso guerrero ghanés Fredrick Lawson. Golden Boy comenzará 2024 con fuerza y ​​estamos orgullosos de que Vergil lance nuestro calendario de boxeo lleno de acción para el año”, declaró De la Hoya tras el anuncio de la pelea.

Cabe destacar que Vergil Ortiz Jr. vuelve a la acción luego de retirarse por segunda vez de la pelea con Eimantas Stanionis por el título de peso welter regular de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) que se realizaría el pasado 8 de julio tras desmayarse y ser hospitalizado por complicaciones con la rabdomiólisis, enfermedad que le fue diagnosticada en marzo de 2022. Después de la cancelación, el mexoamericano perdió su estatus de retador obligatorio y ahora subirá a las 154 libras para intentar ganar un cinturón.

Jermall Charlo dominó por completo a un valiente José Benavídez Jr. durante 10 rounds. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

En cambio, Jermall Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental y consiguió la victoria frente a José Benavídez Jr. Ahora el estadounidense podría conseguir una pelea con Canelo Álvarez o volver al peso mediano para defender su título.

Vergil Ortiz Jr., de 24 años, subió por última vez al ring en agosto del 2022, cuando venció por la vía rápida a Michael McKinson. El boxeador mexoamericano mantiene su récord invicto después de 19 peleas, todas ganadas por nocaut.

Por su parte, Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero. El campeón estadounidense de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

