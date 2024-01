Annette Cuburu critica a Andrea Legarreta y expone un supuesto romance

Desde hace años corría el rumor de que Annette Cuburu y Andrea Legarreta no se llevaban bien, pero ahora fue la primera quien lo confirmó, en unas declaraciones que hizo a la periodista Ana María Alvarado y en las que calificó a la titular del programa matutino “Hoy” como una mala persona. Según Cuburu, Legarreta se encargó de inventar chismes acerca de que ella tenía una relación con Raúl Araiza, también conductor de ese show.

En la entrevista con Alvarado, Annette (quien trabajó durante un tiempo en “Hoy”) recordó su experiencia con Andrea y hasta expuso un supuesto romance: “Yo creo que alguien esté hablando de mí hace 16 años de un chisme pe***** que salió de una productora de quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. Nadie debe poner cara de sorpresa, porque todo el mundo lo sabe”.

Cuburu agregó que tiene pruebas de lo que dice: “Me da mucha flojera, no sé a qué se refiera ella con lo que dijo de mí, pero a lo que se refiera pues que muestre sus pruebas, porque yo sí tengo pruebas de lo de ella y de muchas cosas más. Pero es una persona tan insignificante para mí en mi vida, que la verdad, mis hijos me dicen: ‘¿Es la que mi papá es su jefe?’ Entonces imagínate nada más”.

Annette también mencionó que podría entablar una demanda en contra de Andrea Legarreta: “Nunca pensé en contratar abogados, tengo ya un equipo, he ganado muchas demandas a mucha gente que no voy a decir sus nombres…yo simplemente cuando no me parece algo, que lo demanden…ya no sabremos qué pasará, pero que se encarguen mis abogados”.

Poco después internautas y diversos medios comentaron que “el tipo” al que se refiere Cuburu sería Alejandro Benítez -su ex esposo, quien fue director de Comercialización Artística de la empresa Televisa-; en cuanto a la productora, se trata de Carmen Armendáriz, cuyo trabajo en el matutino duró varios años.

“Hubo un momento de mi vida en el que la pasé muy mal gracias a ella (Legarreta) y a Carmen Armendáriz, que las detesto a las dos. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal”.

Actualmente Andrea Legarreta se encuentra de vacaciones, y regresará al programa “Hoy” la próxima semana. Un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram ha sido interpretado por muchos como una indirecta hacia Cuburu: “La gente feliz no es feliz porque tiene todo, es porque desarrolló la habilidad de ver todo lo bueno en las cosas que le pasan”.

