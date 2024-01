Cómo reducir tu exposición al plástico en los alimentos (y en cualquier otro sitio)

Es casi imposible evitar por completo los bisfenoles y los ftalatos. Pero algunos pequeños cambios estratégicos en tu vida pueden ayudarte.

Los plastificantes, los más comunes llamados ftalatos, se utilizan para hacer que el plástico sea más flexible y duradero. Se usan tan ampliamente que hoy en día se encuentran dentro de casi todos nosotros, junto con otras sustancias químicas que se están en el plástico, incluidos los bisfenoles como el BPA. Ambos tipos de sustancias químicas se han relacionado con una larga lista de problemas de salud, incluso en niveles muy bajos. (Lee nuestro informe completo sobre estos químicos “Los químicos del plástico que se esconden en tu comida” , incluidos los resultados de nuestras pruebas de 85 productos alimenticios).

Si bien la mayoría de los expertos coinciden en que se necesitan grandes cambios en las políticas para abordar los riesgos para la salud que plantean los ftalatos y los bisfenoles, mientras tanto, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a protegerte a ti mismo y a tu familia de este peligro.

En tu comida

Limitar la exposición a los ftalatos no es tan sencillo como evitar determinados tipos de envases, porque estos químicos pueden entrar en los alimentos mucho antes de ser envasados. La mejor solución, dice Maricel Maffini, PhD, experta en seguridad química y autora de un estudio reciente sobre los riesgos de los ftalatos, sería que los fabricantes y reguladores procurasen que nuestros alimentos fueran seguros, para que no “tuviéramos que tomar estas decisiones nosotros cuando vamos al supermercado”. Pero eso no significa que ahora no puedas hacer nada al respecto.

Reducir tu exposición general a las sustancias químicas del plástico, incluidos los bisfenoles y los ftalatos, puede ayudarte a evitar algunos de los riesgos. Sigue estos seis pasos pueden ayudar.

Evita los recipientes de plástico para almacenar alimentos. Si los usas, no los calientes en el microondas y evita usarlos para guardar alimentos calientes, porque el calor puede aumentar la lixiviación. Aquí te mostramos las mejores opciones de CR para recipientes de almacenamiento de alimentos de vidrio y acero que son más seguras. Y deja la comida por debajo de la parte superior del recipiente para evitar el contacto con las tapas, que suelen ser de plástico.

Mantente alejado de las comidas rápidas. Los plastificantes son una razón más para limitar el consumo de comida rápida. Nuestras pruebas encontraron algunos de los niveles más altos de ftalatos y sustitutos de ftalatos en la comida rápida. Aunque no podemos decir exactamente por qué, una posible explicación es que este tipo de comida suele ser preparada por personas que usan guantes de vinilo, que se sabe que tienen un contenido extremadamente alto de estos químicos.

Limita los alimentos ricos en grasas. Otro motivo por el que las comidas rápidas pueden tener un alto contenido de plastificantes es que tienden a ser grasosas, y algunas investigaciones han encontrado niveles más altos de plastificantes (muchos de los cuales se sabe que son solubles en grasa) en alimentos con mayor contenido de grasa. Una revisión de 2020, por ejemplo, informó que los niveles de DEHP eran a menudo entre cinco y diez veces más altos en la crema que en la leche.

Consume alimentos frescos y mínimamente procesados. Asegúrate de que tu dieta incluya muchas frutas y verduras sin envasar, que tienen menos posibilidades de entrar en contacto con los ftalatos. Un estudio basado en datos de 2013 a 2014 encontró que las personas que comían más alimentos ultraprocesados, como papas fritas y helados, tenían niveles más altos de ciertos subproductos de ftalatos en la orina.

Elige madera, acero inoxidable y silicona para los utensilios de cocina. Cortar sobre una tabla de cortar de plástico puede generar microplásticos, así que mejor usa una de madera o silicona. Algunos usos del plástico son probablemente más riesgosos que otros: poner comida caliente en un recipiente de plástico y usar una envoltura de plástico para las sobras puede exponerte más que secar rápidamente la lechuga en una centrifugadora de ensalada de plástico, por ejemplo.

Utiliza botellas de agua de vidrio o acero. Evita las botellas y vasos de plástico, que suelen estar elaborados con bisfenoles. Llevar contigo tus propias pajitas de acero inoxidable también puede facilitarte decir no a las de plástico. Como beneficio adicional, reducirás la cantidad de basura que generas.

En tu entorno

Los alimentos no son la única manera de exponerse a los bisfenoles y ftalatos, por lo que si deseas reducir tu exposición a sustancias químicas que alteran el sistema endocrino, debes pensar de manera amplia. Los ftalatos, por ejemplo, que son un líquido viscoso en su forma cruda, también son un ingrediente común en perfumes, limpiadores, champús y otros cosméticos y, a veces, se utilizan para suelos y muebles. Los bisfenoles y los ftalatos además se encuentran a menudo en el polvo doméstico. A continuación, compartimos algunos pasos inteligentes que puedes seguir para protegerte.

No utilices fragancias. Los jabones, los cosméticos y los limpiadores con fragancias suelen utilizar ftalatos, especialmente DEP, como disolvente.

Abre tus ventanas. Debido a que los ftalatos se pueden usar en muebles, cortinas de baño y pisos, pueden acumularse en el polvo doméstico, que luego se puede inhalar. “La ventilación es importante”, recomienda Akhgar Ghassabian, MD, PhD, profesora de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. “Y si estás pasando la aspiradora, asegúrate de hacerlo con la ventana abierta”, añade.

Rechaza los recibos en papel. Opta por los digitales; Los recibos de papel térmico (los que son un poco brillantes) suelen estar recubiertos de bisfenoles.

Limita el uso de vinilo. Los plastificantes son generalmente un ingrediente clave en los productos de vinilo. Cuando sea posible, elige materiales alternativos para cortinas de baño, pisos, interiores de automóviles y ropa, comenta Amy Ziff, fundadora de Made Safe, una organización que se ha asociado con CR para identificar ingredientes potencialmente dañinos en los productos. La experta también asegura que al vinilo a veces se le llama “cuero vegano”.

