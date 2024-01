Javier Aguirre está orgulloso de sus jugadores a pesar de perder con el Real Madrid 

Javier Aguirre tenía una prueba de fuego el pasado miércoles 3 de enero. El conjunto del “Vasco” visitó el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid, líder del fútbol español. El conjunto merengue venció al Mallorca por 1-0. A pesar de la derrota, el entrenador mexicano reconoció estar orgulloso de sus jugadores.

El conjunto de Javier Aguirre, como era de esperarse, planteó un partido con las miradas puestas en fortalecer el costado defensivo. Tratar de detener a las grandes estrellas del Real Madrid era el objetivo. El Mallorca lo cumplió a medias y casi rasguña un punto en el Bernabéu de no ser por el gol de Antonio Rudiger a 12 minutos del final.

“Lo hicimos bien, el gol no viene de un desborde de Vinícius ni de Brahim, que siempre son difíciles de frenar. Fue un saque de esquina que nos evitó llevarnos un punto tras dar la cara. No me puedo ir contento porque hemos perdido, pero sí orgulloso. Es la línea a seguir en un equipo humilde pero muy trabajador, un buen grupo humano”, dijo el mexicano en rueda de prensa.

Javier Aguirre reconoció que en este tipo de partidos sus dirigidos sólo tendrán una chance para poder abrir el marcador y complicarle el compromiso al conjunto merengue. Pero los datos son crudos. El Mallorca no pateó ni una vez al arco del Real Madrid, cometió hasta 15 faltas y solo pudo mantener la pelota el 32% del tiempo.

“Jugamos como nunca y perdimos como siempre como se dice. Es un campo complicado pero sabíamos que tendríamos una o dos y había que meterlas porque no es fácil llegarle al Madrid. Corren mucho y pelean. Da rabia que la diferencia la marque un córner, pero no le quiero dar más vueltas porque es un partido que sabes que vas a sufrir. Estoy orgulloso de mis jugadores porque hoy perdiendo ganamos algo“, explicó el exentrenador de Rayados de Monterey.

Los errores que le costaron el punto

En sus declaraciones, Javier Aguirre también explicó las falencias que pudo notar de su equipo y las posibles razones que hicieron que sus dirigidos no pudieran rescatar un punto del Santiago Bernabéu.

“Según se acerca el final del partido te vas ilusionando, pero el plan era estar juntos, salir en velocidad con transiciones y nos equivocamos muchas veces en salida con pases claros, pero no lo hicimos mal. Aquí hay que hacer el partido perfecto para sacar algo y hoy no lo hicimos. Nos sobró un córner“, sentenció el estratega azteca.

A pesar de la derrota, el Mallorca tiene un respiro mucho mayor en LaLiga. El conjunto de Javier Aguirre marcha en la decimocuarta posición del torneo, pero cerca de los puestos de descenso. El conjunto de Javier Aguirre acumula 18 puntos en la temporada. El último puesto de la zona roja está a solo 3 unidades.

El próximo partido del Mallorca será este domingo 7 de enero. El conjunto del “Vasco” jugará por la ronda de 32 de la Copa del Rey. El rival del club será el Burgos, una buena oportunidad para trascender en este torneo.

