Jaime Lozano espera no cometer los mismos errores de Javier Aguirre al mando de la selección mexicana

Jaime Lozano tiene una gran responsabilidad sobre su espalda. El seleccionador de México debe llevar a El Tri a hacer un buen papel en el Mundial de 2026. Es por esto que “Jimmy” ha interactuado con grandes personalidades del fútbol, entre ellos con Javier Aguirre, estratega mexicano del cual espera no cometer sus mismos errores del pasado.

Una de las nuevas ideas que implementó Jaime Lozano durante su proceso fue la creación de un Consejo de Expertos. El joven entrenador mexicano busca que estas personalidades del balompié le ayuden a pulir todos los aspectos necesarios desde la dirección técnica y parámetros de juego desde sus conocimientos y vivencias.

Este Consejo de Expertos está conformado por Rafa Márquez, Carlos Aviña, Bernardo Cueva, Carles Puyol, Ricardo La Volpe y Javier Aguirre. Jaime Lozano ha conversado con gran parte de esta comisión y se refirió al “Vasco” en una entrevista con Fox Sports.

“Ya hablé con él. Es un gran técnico. De lo mejor que ha dado en este país. Sabiendo lo que él vivió en esos dos procesos en la selección, ojalá que no la cague como él. Que la cague de otra manera. Aprender de ellos me ilusiona y me gusta”, dijo el seleccionador de El Tri.

‘OJALÁ QUE NO LA CAGUE COMO ÉL’ 🇲🇽⚽#CentralFOX Jaime Lozano aseguró que el Consejo de Expertos del Tri la está siendo de mucha ayuda, donde está conectando de buena forma con todos, especialmente con Javier Aguirre.https://t.co/8bgRm8VKb4 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 24, 2023

Cómo le fue a Javier Aguirre en la selección mexicana

Javier Aguirre estuvo en dos procesos al mando de El Tri. El “Vasco” fue llamado en contextos muy similares: México muy cerca de quedar fuera de los Mundiales de Corea-Japón de 2002 y Sudáfrica 2010.

En ambos casos, el actual entrenador del Mallorca consiguió el objetivo de llevar a El Tri a las Copas del Mundo. Sin embargo, Javier Aguirre tropezó dos veces con la misma piedra: los octavos de final.

En 2002, la selección mexicana cayó en octavos de final en un doloroso partido contra la selección de Estados Unidos. Dos Mundiales más tarde, Javier Aguirre lo volvería a intentar en el banquillo, pero el resultado fue el mismo con su eliminación en la misma ronda ante Argentina. Jaime Lozano espera aprender de los tropiezos ajenos.

#EspecialLaAfición | La lista de Javier Aguirre para Sudáfrica 2010 🇲🇽🇿🇦



¿Recuerdan la polémica del 'Bofo', de Paul Aguilar, de Ochoa y de Guillermo Franco? 😤⚽https://t.co/aposby8ioH pic.twitter.com/6YVD9IgThj — La Afición (@laaficion) May 13, 2018

“Aunque no me los hubieran impuesto porque he hablado con otros que no están en el consejo, me interesa saber qué piensan o hicieron bien o mal, qué hubieran cambiado. Eso es bueno para mí”, añadió Jaime Lozano sobre sus contactos con el Consejo de Expertos.

Sigue leyendo:

– Javier Aguirre se molestó con un periodista porque le preguntó sobre su continuidad en el Mallorca

– Javier Aguirre le atribuye a la suerte los malos resultados del Mallorca

– Jaime Lozano criticó la subestimación a los mexicanos en su propia Liga MX

– Seleccionador de Colombia revela que Julián Quiñones amagó con jugar para el conjunto cafetero