Seleccionador de Colombia revela que Julián Quiñones amagó con jugar para el conjunto cafetero 

A pesar de que Julián Quiñones no figura en la lista de México para enfrentar a Colombia en el United Airlines Field at the Los Angeles Memorial Coliseum, el seleccionador del conjunto sudamericano fue cuestionado sobre la decisión del futbolista del América. Néstor Lorenzo no ve ilógico que Quiñones se haya decantado por México, pero sí reveló que el atacante le coqueteó a los cafeteros.

La naturalización de Julián Quiñones fue tomada como una gran adquisición para la selección mexicana de cara al Mundial de 2026. Néstor Lorenzo fue interrogado sobre esta decisión, pero no criticó la elección del delantero del Club América.

“Nada antinatural, él tiene su mujer mexicana, su hijo es mexicano. En un principio nos dejó un guiño para jugar para Colombia, pero tomó la decisión de pedir el cambio de jugar para México, lo respetamos y le deseamos lo mejor”, dijo Néstor Lorenzo en rueda de prensa.

El joven delantero de 26 años está teniendo una temporada destacada con las Águilas del América. Con la selección mexicana, conjunto por el que se decantó, ya ha tenido la posibilidad de jugar un par de partidos. El goleador de la Liga MX debutó ante Honduras por la Liga de Naciones de la Concacaf y cuatro días más tarde jugó su segundo duelo contra los hondureños, partido que le dio el pase a México a la Copa América de 2024.

Elogios para Jaime Lozano

A pesar de las críticas recientes que ha sufrido Jaime Lozano por el rendimiento de México, Néstor Lorenzo reconoció las cualidades de “Jimmy” y considera que el duelo de Colombia ante El Tri no será nada sencillo. Los cafeteros vienen de derrotar por la mínima a Venezuela.

“Jaime Lozano era un excelente jugador, a la selección le ha dado una idea de buen juego, dinámico, ofensivo, así que será un partido difícil para nosotros y bueno para el espectáculo”, agregó.

Con su segundo partido en suelo estadounidense, Néstor Lorenzo respaldó la participación de Concacaf en la próxima Copa América y su designación como sede de la Copa América de 2024. El seleccionador de Colombia resaltó la logística e infraestructura de estos escenarios.

“En logística y estructura no hay mejor país que este para organizar una Copa América, Norteamérica y Centroamérica han crecido mucho”, concluyó.

