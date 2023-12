Julián Quiñones y su desprecio a Tigres de la UANL

Julián Quiñones es uno de los delanteros del momento en la Liga MX. El joven futbolista nacido en Colombia fue naturalizado mexicano para jugar con la selección que dirige Jaime Lozano. Antes de llegar al Club América, Quiñones tuvo la oportunidad de regresar a Tigres de la UANL, pero consideró que sería un retroceso.

El conjunto felino fue el club que le ofreció la primera oportunidad a Quiñones en el fútbol mexicano. El futbolista nacido en Magüí Payán, Colombia, llegó a Tigres de la UANL en 2015. En el club universitario el sudamericano inició su desarrollo futbolístico en las categorías juveniles.

La historia de Quiñones ya es más que conocida. Su destacado paso por el Club Atlas lo puso en el radar de varios equipos del fútbol mexicano. Tigres de la UANL lo quería de regreso, pero el consagrado delantero tenía otros planes en mente.

“Yo estaba centrado en ese momento en Atlas, aunque llega un momento en el que dije ‘ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande’. En ese momento cuando conseguimos el bicampeonato, me habla y mi repre y me dice ‘Tigres quiere que vuelvas’”, reveló Quiñones en una entrevista con TUDN.

André-Pierre Gignac metió sus manos en el regreso de Quiñones

Evidentemente, André-Pierre Gignac es el gran líder del conjunto universitario. El delantero francés tiene grandes influencias dentro de la plantilla e incluso en la directiva del club. El futbolista europeo contactó a Quiñones para convencerlo de que regrese al club, pero el futbolista colombiano estaba firme en sus planes.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás’. De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, recordó.

Un retroceso en la carrera de Julián Quiñones

La principal razón por la que Julián Quiñones no quiso regresar a la institución felina se debe a que consideraba su retorno como un retroceso en su carrera. El delantero de 26 años había hecho grandes temporadas en el Club Atlas y tenía otro rótulo dentro del fútbol mexicano.

“La verdad no quiero ir, no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar allá en Tigres es retroceder todo lo que ya dejé atrás“, argumentó.

Julián Quiñones dio por cerrado su vínculo en Tigres de la UANL. El conjunto universitario es la segunda institución en la que más partidos ha disputado, detrás del Club Atlas. Con los felinos, el sudamericano jugó 72 partidos en los que pudo marcar 12 goles y conceder 8 asistencias.

El exjugador del Club Atlas fue formado en las categorías inferiores de Tigres de la UANL. Julián Quiñones jugó en la plantilla sub-20 de la institución y se ganó sus oportunidades en el primer equipo al conseguir 13 goles en 14 partidos, un registro que lo colocaba como un jugador distinto.

El destino puso a Julián Quiñones en el Club América. En su primera temporada, que aún no ha terminado, el delantero de 26 años ya ha jugado 18 partidos. Con la camiseta azulcrema ha podido marcar 8 goles y conceder 6 asistencias.

Quiñones fue una de las grandes adquisiciones para la plantilla de André Jardine y ha colaborado para que el club se quedara con el primer lugar de la tabla general del Apertura 2023.

