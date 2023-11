Álvaro Fidalgo asegura que en la Liga MX no será visible en España

Las Águilas del América temen por la posible salida de Álvaro Fidalgo. El joven futbolista español ha estado en el radar del Real Betis de España. A pesar de que el mediocampista reveló que sus fuerzas están centradas en el Club América, está consciente que en la Liga MX no podrá ser visible para la selección española.

Representar a la selección nacional es el sueño de la gran mayoría de los futbolistas profesionales. La selección española es una de las grandes potencias a nivel mundial. Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores más destacados del fútbol mexicano. Pero el español está consciente de que sobresalir en la Liga MX no es suficiente para llegar a “La Roja”.

“Hay que ser realista y yo lo soy. Estando en México y con los jugadores que hay en mi posición en la selección española, pues en este momento las posibilidades de un llamado no existen“, dijo Álvaro Fidalgo en unas declaraciones difundidas por la agencia EFE.

Álvaro Fidalgo fue formado en el Real Madrid. Desde 2021 el español forma parte de las Águilas del América. Sin embargo, con sus últimas declaraciones, cobra una mayor importancia los acercamientos del Real Betis. Su regreso a Europa podría a ser un paso adelante en busca de una oportunidad con la selección de España. Sin embargo, Fidalgo aseguró que no estaría pendiente de otros clubes.

“En verano hubo un acercamiento, pero ya lo dije, mi cabeza está en el América, no pienso en otra cosa. Lo único que está en mi cabeza es la Liguilla que vamos a jugar y en que me quedan tres años de contrato con este equipo, así que no es algo que me planteé“, dijo el mediocampista.

Fidalgo junto a Fernando Ortíz, su exentrenador el en el Club América. Juan Angel Ovalle – Imago 7. Crédito: Juan Angel Ovalle | Imago7

Álvaro Fidalgo ilusionado con el América

Las Águilas del América pasan por un buen momento deportivo. El histórico conjunto mexicano finalizó en la primera posición de la clasificación general del Apertura 2023. Cada vez está más cerca el ansiado título liguero y Álvaro Fidalgo espera poder levantar el trofeo.

“Por eso estoy centrado en el América, en el inicio de esta Liguilla, en terminar mi contrato con el equipo. Tengo una gran ilusión con levantar el título de liga y todo va por buen camino para hacerlo. Mañana hay un partido muy importante contra León“, explicó.

No podría soportar que Álvaro Fidalgo se vaya del América sin ser campeón pic.twitter.com/siAYumCE8Y — Roberto Haz (@tudimebeto) November 26, 2023

Álvaro Fidalgo en la Liga MX

En 2021, Álvaro Fidalgo llegó al fútbol mexicano. Su equipo anterior fue el Castellón. El futbolista español ha formado parte de varios procesos en el Club América y su importancia en la plantilla se ha mantenido.

El Club América es el equipo en el que Fidalgo ha jugado más partidos en toda su carrera. El español superó los registros que había establecido en el Real Madrid Castilla. Álvaro Fidalgo ya acumula 118 partidos en la Liga MX. El joven futbolista europeo tiene un registro de 10 goles y -6 asistencias en poco más de 9,300 minutos dentro del campo.

Álvaro Fidalgo se ganó el cariño de los aficionados azulcremas por su entrega dentro del campo. Rafael Vadillo – Imago 7. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

Las Águilas del América afrontarán la serie de los cuartos de final ante el Club León de Nicolás Larcamón. El primer partido será este miércoles 29 de noviembre en el Estadio León. La vuelta se jugará el sábado 2 de diciembre en el Estadio Azteca.

