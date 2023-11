Julián Quiñones fue “seducido” por Tigres de la UANL

Julián Quiñones es uno de los delanteros del momento del fútbol mexicano. El gran nivel del delantero naturalizado mexicano lo llevó al Club América e incluso a la selección mexicana de Jaime Lozano. Sin embargo, el experimentado delantero fue tentado por Tigres de la UANL. Quiñones recibió el llamado de personas importantes dentro de la institución felina.

El destacado momento que vivió Julián Quiñones con el Club Atlas lo puso en el radar de varios equipos de la Liga MX. Con la llegada de Diego Cocca a Tigres de la UANL, Quiñones se convirtió en uno de los objetivos de la institución felina.

“Yo estaba centrado en ese momento en Atlas, hubo un momento donde dices ya conseguiste todo y tienes que salir por la puerta grande, en ese momento cuando conseguimos el bicampeonato me habla mi representante y me dice ‘Tigres quiere que vuelvas’”, dijo Quiñones en una entrevista con TUDN.

Julián Quiñones con la camiseta de Tigres de la UANL en 2017. Imelda Medina- Imago 7. Crédito: Imelda Medina | Imago7

El conjunto felino pintaba para ser una buena casa para el futbolista nacido en Sudamérica. Quiñones ya conocía la institución, tuvo relaciones profesionales con el entrenador Diego Cocca y además recibió el llamado del líder principal de la plantilla: André Pierre Gignac.

“En ese momento estaba Cocca y le dije ‘la verdad no quiero ir porque estoy bien mentalmente e ir a jugar con Tigres es retroceder a todo lo que dejé atrás’. De hecho, Gignac me habló y me dijo ‘vente para acá’, le dije ‘no gordo, no me llevo muy bien con la afición para yo irme a meter allá’”, reveló.

El Club América ganó la partida

A pesar de los acercamientos de Tigres de la UANL, el prestigio del Club América ganó la partida. Julián Quiñones se declaró seguidor del conjunto azulcrema y no iba a desaprovechar la oportunidad de vestir la camiseta de uno de los clubes históricos del fútbol mexicano.

“No la pensé (cuando América lo buscó), la verdad dije que sí. Yo siempre había querido estar jugando acá, cuando estaba en Colombia pasaban los partidos, los miraba, me parecía un buen equipo. Cuando llegué, no te miento, duré dos o tres semanas que no me la creía que estaba acá. Me miraba la camiseta y no me la creía, a raíz del tiempo fui asimilando lo que es este equipo”, concluyó.

Julián Quiñones fue uno de los fichajes más destacados del mercado de verano. Etzel Espinosa- Imago 7. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

El Club América se frota las manos

El traspaso de Julián Quiñones a las Águilas del América fue beneficioso para ambos. El delantero nacido en Colombia le ha aportado mucha más profundidad ofensiva a la plantilla y el Club América se ha convertido en el equipo más temido del fútbol mexicano. Los dirigidos por André Jardine terminaron en la primera posición de la ronda regular.

Julián Quiñones participó en 14 partidos de la temporada. El joven goleador de 26 años logró marcar 6 goles y conceder 5 asistencias en la ronda regular de la Liga MX. Quiñones se estrenó en la Leagues Cup, torneo en el que consiguió 2 goles y 1 asistencia en 4 partidos disputados.

Julián Quiñones está valorado en poco más de $9.5 millones de dólares. Imago 7. Crédito: Imago7

Sigue leyendo:

· Advertencia para André-Pierre Gignac: Nicolás Ibáñez no ve difícil competirle al francés

· Julián Quiñones no tendrá todo en bandeja de plata

· Antonio Mohamed recibe un curioso apoyo tras ser multado en la Liga MX

· Chicharito Hernández defendió públicamente a la selección mexicana