Kylian Mbappé habló fuerte y claro sobre su futuro ¿Real Madrid, PSG u otro destino?

Recientemente se jugó la final de la Supercopa de Francia entre el Paris Saint Germain y el Toulouse, partido que se llevó a cabo en las instalaciones de El Parque de los Príncipes y el conjunto parisino no tuvo problemas en estrenar el marcador a través de Lee Kang-In, para posteriormente sentenciar el encuentro con un golazo del francés Kylian Mbappé quien vuelve a dar pruebas de toda su calidad, talento y nivel sobre el campo de juego.

Un nuevo trofeo para el equipo dirigido por el entrenador, también leyenda española y del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique; el golazo que Mbappé anotó simplemente fue pura magia al recibir el balón aproximadamente a 30 metros de la portería contraria, consiguió burlar hasta a cinco rivales antes de poder disparar al arco con un zurdazo indetenible.

Kylian Mbappé es un jugador que tiene largo tiempo en la agenda del presidente del Real Madrid español, Florentino Pérez y es un fichaje que la entidad blanca continúa haciendo de todo para poder concretar más temprano que tarde.

Junio es el mes clave para Mbappé, ya que es la fecha en la que su actual contrato con el Paris Saint Germain vence y a partir de allí el francés además de su equipo de trabajo comenzarán conversaciones para buscar concretar su futuro en el balón pie internacional. Muchos son los clubes de primer nivel que desean hacerse con los servicios del jugador estrella.

Luego del campeonato conseguido por el Paris Saint Germain en la Supercopa de Francia, Mbappé tuvo tiempo para atender a los medios de comunicación en la zona mixta y volvió a pronunciarse sobre su futuro, donde el jugador de la Selección de Francia, subcampeona del mundo en Qatar 2022, dejó en claro que no había tomado una decisión por ahora y que esto no era una cuestión interna, sino que había que pensar en el equipo, por lo que la decisión final todavía no ha sido tomada.

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, aseguró Mbappé que mencionó el acuerdo al que llegó en verano con Al Khelaïfi. Aparentemente por sus declaraciones, el francés perdonaría las primas para no perjudicar al conjunto en caso de que salga completamente gratis del club.

La decisión del capitán de la selección francesa es algo que está en el foco mediático desde hace dos años. La intriga sobre alargar su estancia o no en el club parisino y en caso de irse a cuál club iría uno de los mejores jugadores de la actualidad, es algo que se sabrá este 2024, y especialmente los aficionados esperan con muchas ansias.

El Real Madrid de Florentino Pérez como se mencionó anteriormente es el primer club que pinta como el favorito para hacerse con los servicios de Kylian Mbappé, inclusive el FC Barcelona con sus problemas financieros también ha sido mencionado en la órbita del francés, y más recientemente el Liverpool de la Premier League ha sido puesto como un club sobre la mesa como uno de los posibles destinos del jugador.

Mbappé además ha dejado en claro que una vez tenga la decisión tomada no piensa hacer esperar a nadie para comentar la misma, por lo que básicamente el francés solo pide paciencia.

“En 2022, no supe mi decisión hasta mayo. Si supiese lo que quiero hacer, no debería dejar que se alargue la decisión. No tendría ningún sentido. Nadie habla de mi situación en el club, a nadie le interesa”.

