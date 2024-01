Lil Nas X anuncia que tendrá un espectacular regreso a la escena musical

El cantante Lil Nas X está listo para su regreso a la escena musical, y recurrió a sus redes sociales para compartir un dibujo que muestra el concepto religioso que tendrá su nueva canción, la cual lanzará la semana próxima.

En otra publicación de Instagram, el artista (cuyo nombre verdadero es Montero Lamar Hill) defendió el éxito que ha tenido, y reveló la fecha (12 de enero de 2024) en la que estrenará su sencillo: “Amo este ciclo constante que el mundo tiene conmigo. Cuando comencé a hacer música todos ustedes me dijeron que era sólo otro rapper de Twitter. Después hice la canción más grandiosa de todos los tiempos. Todos me llamaron un One Hit Wonder. Después lancé uno de los álbumes con más streamings del año, con 3 éxitos en el Top 5. Ahora todos dicen que mi nueva m***** no va a lograr nada. En algún punto tienen que darse cuenta que soy el favorito de Dios”.

Lil Nas X asegura que este regreso será “el más grande de todos los tiempos” y que está entrando a su era “cristiana”. Hace tres años su álbum debut Montero ocupó el segundo lugar en la lista Billboard 200, y en 2023 obtuvo un éxito con el sencillo “Star Walkin'”, que era el tema del campeonato mundial League Of Legends.

El 27 de enero se estrenará en HBO el documental “Lil Nas X: Long Live Montero”, que muestra la gira mundial que el artista hizo en 2022. En la película él mismo narra su vida, además de interpretar canciones como “Panini”, “Industry Baby”, “Old Town Road” y “That’s What I Want”.

Los directores de “Long Live Montero” son Carlos López Estrada y Zac Manuel; la película fue proyectada por primera vez en el Festival de Cine de Toronto, obteniendo buenas críticas. Variety calificó el documental como “una película de concierto entre bastidores, vagamente bulliciosa y a veces estimulante, dirigida con vitalidad”.

