Exoficial de policía del Capitolio anuncia su candidatura al Congreso

Harry Dunn, exoficial de policía del Capitolio y quien testificó ante el comité selecto de la Cámara de representantes sobre la investigación ligada el ataque que sufrió el recinto el 6 de enero de 2021, anunció su candidatura al Congreso.

Después de meses de haber sugerido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que podría postularse, el expolicía decidió ingresar a la política compitiendo por el tercer distrito del Congreso de Maryland, pues el demócrata John Sarbanes dejará vacante el puesto.

El año pasado, Dunn rindió su testimonio ante legisladores sobre los disturbios en el Capitolio y describió haber visto a oficiales de la Policía del Capitolio y del Departamento de Policía Metropolitana siendo atacados por una turba de civiles en 2021.

Derivado de dichos acontecimientos, Jack Smith, fiscal especial y quien desde hace meses lleva a cabo una minuciosa investigación, presentó una acusación penal en contra del expresidente Donald Trump presuntamente por haber incitado a la población a irrumpir en el Capitolio con el objetivo de tratar de evitar transferirle la presidencia a Joe Biden para permanecer en el cargo pese haber perdido en las elecciones presidenciales de 2020.

Harry Dunn durante un encuentro sostenido con el presidente Joe Biden. (Mandel Ngan / AFP vía Getty Images)

La experiencia de Harry Dunn al ver cómo se pretendía violar la democracia lo llevó a tomar la decisión de tratar de representar a la ciudadanía desde un escaño, al menos así lo señaló en una entrevista previa concedida al diario The Hill.

“Una de las frases por las que vivo es ‘hasta que no hay nada que se pueda hacer, siempre hay algo que se puede hacer’, y creo que he agotado todo lo que podía hacer como oficial de la Policía del Capitolio en ese papel para luchar por la rendición de cuentas, luchar por la justicia, luchar para preservar nuestra democracia. He hecho todo lo que podía hacer como agente de la Policía del Capitolio”, indicó.

El exoficial es el último candidato en postularse para el tercer distrito del Congreso de Maryland, donde deberá competir frente a políticos experimentados como Vanessa Atterbeary, Sarah Elfreth, Mark Chang, Terri Hil, Mike Rogers y Clarence Lam.

Sin embargo, tiene confianza en obtener el respaldo necesario para obtener el escaño.

“Creo que mi servicio y mi voluntad de levantarme y luchar contra las personas que están ahora en la institución, que están tratando de erosionarla, creo que es uno de mis puntos fuertes”, subrayó.

