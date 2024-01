Cristian Calderón asegurá que callará bocas en el América: “Prefiero demostrar en el campo”

Cristian Calderón es uno de los nuevos refuerzos del América y, tras su pasado polémico en Chivas, asegura que está para demostrar en el campo.

“Mucho se habla de mi llegada y yo prefiero demostrar en el campo y no decir nada”, comentó el jugador en una entrevista exclusiva para las Águilas tras su llegada.

Calderón vivió un episodio de indisciplina junto con Alexis Vega y sale sin ser protagonista en el campo. A pesar de eso, Chicote afirma que lo motiva llegar al equipo más ganador de México.

“Llegar acá me hace ilusionarme, me hace creer en que puedo lograrlo. Mucho se habla de mí, de mi pasado y hoy puedo decir que es un reto para mí y voy a hacer lo mejor. Me visualizo día a día y obviamente a largo plazo, me veo levantando el campeonato”, indicó.

Cristian Calderón ve jugar en el América como un reto

Chicote Calderón disputó solo 13 partidos en el Torneo Apertura 2023 y dio 3 asistencias.

El futbolista de 26 años de edad disputó un total de 111 partidos con el Rebaño Sagrado y marcó 13 goles con 8 asistencias.

Calderón contó que su llegada al América lo ve como un reto en su carrera y que lo motiva a dar más con las Águilas.

“Cuando me lo dicen, me lo plantean, me gustó la idea. Me dijeron ‘es una apuesta por ti’ y yo dije es un reto, la tengo que tomar y la voy a asumir como se debe, o sea, sí me alegré muchísimo, ¿quién no se va a alegrar? Creo que al final te alegra, te motiva y te hace sentir que puedes lograr muchas cosas y para esto estoy acá, estoy para demostrar. Es un reto y un privilegio estar acá”, aseguró Calderón.

Calderón podrá hacer su debut como jugador del América el próximo sábado ante los Xolos de Tijuana en la jornada uno de la Liga MX que comienza con la defensa del campeonato.

El primer partido en casa será el 20 de enero ante los Gallos de Querétaro como parte de la segunda jornada.

Sigue leyendo:

– Cristian Calderón se realiza las pruebas médicas para ser nuevo jugador de las Águilas del América

– Miguel Layún da su aprobación a la llegada de Cristian Calderón a las Águilas del América

– Ex entrenador de Chivas ve con buenos ojos el regreso de Javier Chicharito Hernández al Rebaño