Miguel Layún da su aprobación a la llegada de Cristian Calderón a las Águilas del América

La reciente incorporación de Cristian Calderón a las Águilas del América ha tenido sus detractores dentro de la fanaticada del cuadro azulcrema. Sin embargo, para Miguel Layún la decisión de sumar al extremo mexicano puede ser una buena noticia para el actual campeón de la Liga MX.

Así lo dio a conocer el ex jugador, quien hace poco confirmó su retiro del fútbol, durante una transmisión en la red social Twitch, Miguel Layún, dio su opinión sobre el fichaje de “Chicote” Calderón, quien es cuestionado por venir desde las Chivas de Guadalajara así como por sus episodios de indisciplina.

El más reciente de ellos el protagonizado durante el pasado Torneo Apertura 2023 con el Rebaño Sagrado en el que junto a Alexis Vega y Raúl Martínez fueron acusados de darle ingreso a una mujer a una concentración, lo que les valió ser apartado del equipo durante varios encuentros.

Miguel Layún disputando la pelota con Alexis Vega durante el encuentro entre las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara del Apertura 2023 en el Estadio Azteca. (Manuel Velásquez/Getty Images)

“Deportivamente me parece que tiene unas condiciones muy buenas, me gustaría creer que su compromiso, después de lo que vivió recientemente que quedó libre, le va hacer entender y razonar que tiene que estar mucho más enfocado y comprometido”, aseguró el ex futbolista.

La postura de Miguel Layún de darle un voto de confianza a “Chicote” Calderón puede deberse a que también estuvo en esa posición siendo constantemente cuestionado a lo largo de su carrera, tanto con Cruz Azul como con el América, con los que logró campeonatos en el fútbol mexicano.

Sin embargo, el ex jugador del América tampoco quiso parece disculpar las recientes actuaciones de Cristian Calderón con relación a los actos de indisciplina que protagonizó con el Rebaño Sagrado durante el Apertura 2023 lo que le valió no renovar su contrato.

Miguel Layún le puso un broche de oro a su carrera luego de conquistar el título de campeón del Torneo Apertura 2023 con las Águilas del América. (ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images)

“Obviamente de ese tipo de cosas que salieron a la luz yo no puedo opinar porque no sé hasta dónde son ciertas y hasta dónde no, pero hablando deportivamente creo que tiene el talento suficiente para poder hacer las cosas bien”, agregó.

Para Miguel Layún es también importante que la afición del conjunto azulcrema le brinde una primera oportunidad al jugador que fue anunciado a mitad de semana como el primer refuerzo que suma el reciente campeón del fútbol mexicano.

“Al final yo soy americanista y espero que le vaya bien. Creo que eso es lo más importante. De repente nos enfrascamos tanto y ahora yo puedo decirlo como fanático, como seguidor, en que si me gusta o si no me gusta, pero el tipo no ha pateado una pelota y ya lo están matando”, consideró el ex defensor mexicano.

“Entiendo, por lo antecedentes y todo, pero vamos a ver cómo va. Ya si después el rendimiento no es bueno y ustedes quieren expresarse, háganlo, siéntase libres y al final para eso pagan el boleto, pero creo que merece el beneficio de la duda”, sentenció.

