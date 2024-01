OpenAI planea lanzar su propia tienda de aplicaciones con Inteligencia Artificial

OpenAI está a punto de inaugurar la esperada Tienda GPT, donde los desarrolladores podrán compartir sus aplicaciones personalizadas basadas en los potentes modelos de IA de la compañía, como el destacado GPT-4. Según un comunicado enviado a TechCrunch, se espera que este lanzamiento tenga lugar la próxima semana.

Los desarrolladores interesados en formar parte de esta plataforma deben ajustarse a las políticas de uso actualizadas y seguir las pautas de la marca GPT establecidas por OpenAI. Para que sus creaciones sean elegibles para figurar en la Tienda GPT, es imperativo que los GPT sean revisados y cumplan con ciertos estándares. Además, se les solicita a los desarrolladores que verifiquen su perfil de usuario y publiquen sus GPT como “públicos”.

La Tienda GPT fue anunciada por primera vez durante la conferencia anual de desarrolladores de OpenAI, DevDay, el año pasado. Sin embargo, experimentó un retraso en diciembre, probablemente vinculado a la reestructuración de liderazgo que tuvo lugar en noviembre, con la sorpresiva salida y posterior retorno del CEO Sam Altman.

Una de las ventajas clave de los Generadores de Texto Predictivo (GPT) es su accesibilidad para desarrolladores sin experiencia en codificación. Estos modelos pueden ser tan simples o complejos como deseen los creadores. Por ejemplo, pueden entrenar un GPT en libros de cocina para responder preguntas sobre recetas o incorporar las bases de código de una empresa para evaluar su estilo o generar nuevo código.

OpenAI ofrece una herramienta llamada GPT Builder que permite a los desarrolladores definir las capacidades que desean en su GPT mediante un lenguaje sencillo. Esta herramienta intentará entonces crear un chatbot impulsado por IA que cumpla con esas especificaciones.

Monetización

Aunque aún no está claro si la Tienda GPT contará con un esquema de reparto de ingresos, el comunicado no aborda específicamente este tema. En noviembre, tanto el CEO Sam Altman como la CTO Mira Murati indicaron que no existía un plan firme para la monetización de GPT. Se espera obtener más detalles al respecto la próxima semana, según un portavoz de OpenAI.

La transición de OpenAI de proveedor de modelo de IA a plataforma ha sido un proceso intrigante. Desde el lanzamiento de complementos para ChatGPT hasta la democratización de la creación de aplicaciones de IA generativa, OpenAI está marcando un cambio significativo en el panorama tecnológico. Este paso podría potencialmente afectar a las consultoras cuyos modelos de negocio se centran en la construcción de aplicaciones similares para clientes. Sin embargo, la verdadera repercusión de esta transformación solo se revelará con el tiempo.

