Ariadna Gutiérrez, Clovis y Sophie Durand son confirmados para entrar a La Casa de los Famosos 4

Telemundo desveló a Ariadna Gutiérrez, Clovis Nienow y Sophie Durand como las tres nuevas celebridades que entrarán a La Casa de los Famosos 4-. El 23 de enero, del presente año, los veremos unirse a Fernando Lozada, La Divaza, José Reyes ‘La Melaza’, Gregorio Pernía, Thalí García, Maripily Rivera, Alana Lliteras y Lupillo Rivera para una nueva aventura.

De los tres famosos confirmados, el día de hoy, el público hispano reconoce a Miss Colombia 2015. Ariadna Gutiérrez es una modelo destacada a nivel internacional, quien también fue noticia en 2017 por su breve e intensa relación amorosa con el empresario y músico Gianluca Vacchi.

Clovis y Sophie Durand son dos personalidades que se han destacado en la actuación, la música y las redes sociales. En el caso de Nienow, como actor ha participado en telenovelas juveniles y formado parte de ambiciosos proyectos como “Are You The One”, “El Match Perfecto”, “Jugando con Fuego Latino” y el reality show de Telemundo, “Por Amor o por Dinero”.

Es modelo y su apariencia física, tanto como su carisma, le han valido la fama en el mundo de las redes sociales en donde posee más de un millón de seguidores.

Durand por su parte, es actriz y ha participado en series como “El Señor de los Cielos” y “La Rosa de Guadalupe”. Actualmente desea destacarse más en el mundo de la música.

Las reacciones del público

La noticia de que ellos dos formarán parte de La Casa de los Famosos 4 ha dado de qué hablar porque hay quienes cuestionan su procedencia, dando a entender que no son del todo conocidos.

Claro que ambos poseen una carrera en la industria, pero probablemente por el público al que van dirigidos no son del todo reconocidos por aquellos que consumen este formato de Telemundo. Sin embargo, esta no es razón para que no formen parte del reality, al contrario. La casa le sirve a muchos famosos para exponer su talento, darse a conocer y entrar en la industria del entretenimiento con mayor popularidad.

“¿Quiénes son?”, es la pregunta que más se repite en el caso de Durand y Clovis, pero pronto el público sabrá de ellos en esta cuarta temporada.

Ariadna Gutiérrez, por otra parte, sí ha gustado muchísimo. Como Miss Colombia siempre se destacó de manera positiva y aunque su vida persona fue, durante un tiempo, lo más cuestionado en la industria, en la actualidad ella ha demostrado hasta donde puede llegar con su talento para el modelaje y la conducción.

El reto de este 2024

El año pasado el público hispano se topo con que México tendría su propia “Casa de los Famosos”. Las expectativas fueron muy grandes, sin lugar a dudas y cómo se desarrolló el fenómeno fue impresionante. Esto a través de las redes sociales generó mucha presión en Telemundo, al menos en las redes sociales, porque las comparaciones no se hicieron esperar.

La victoria del “team infierno”, protagonizada por Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho Denigris, Sergio Mayer, Emilio Osorio y Apio Quijano, le demostró al público, a los famosos y a la producción que se puede vencer al sistema y que juntos podían llegar a la final sin traicionarse ni pisotearse. Esto es algo que nunca antes se había visto en este formato. Y por todo lo anterior, la presión cae ahora sobre la nueva temporada de Telemundo.

El público espera algo mejor, más famosos, más dinámicas divertidas, atrevidas y que cualquier cosa que hagan no parezca una copia a lo que ya vimos en la versión mexicana.

