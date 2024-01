Biden llama “perdedor” a Trump en Carolina del Sur, donde fue interrumpido por gritos de “cese al fuego” en Gaza

En uno de sus eventos de campaña más significativos, el presidente Joe Biden calificó como “perdedor” al expresidente Donald Trump, además de enfrentar gritos de manifestantes que exigen cese al fuego en Gaza.

Habitual a su estilo, el presidente Biden dejó a los manifestantes gritar: “¡Cese al fuego ahora!, ¡cese al fuego ahora!”, para luego señalar que entendía la “pasión” de los inconformes con las acciones de Israel.

“Entiendo su pasión. He estado trabajando silenciosamente con el gobierno israelí“, dijo Biden sin dar detalles de sus acciones sobre el conflicto Israel-Hamás.

Los manifestantes fueron sacados de la Mother Emanuel AME Church en Charleston, al tiempo que los seguidores del mandatario gritaban “¡cuatro años más!”, en referencia a la reelección de Biden.

Previamente, el demócrata se refirió a Trump –sin decir su nombre–, a quien calificó de “perdedor” por mantener su postura sobre la elección del 2020.

“Los perdedores son enseñados a conceder cuando pierden, y él es un perdedor”, dijo Biden, quien desató aplausos de sus simpatizantes.

Este discurso de campaña tiene particular significado para la comunidad afroamericana en Carolina del Sur, donde el presidente ganó en 2020 la elección primaria.

“Quienes impulsan la Gran Mentira tienen una teoría de la conspiración… toda su teoría no tiene hechos, no tiene pruebas, no tiene pruebas. Por eso, una y otra vez, perdieron en todos los tribunales donde impugnaron los resultados [electorales hubo] 60 derrotas en los tribunales de Estados Unidos”, dijo Biden.

La Gran Mentira se refiere a los reclamos de Trump sobre el fraude infundado en las elecciones del 2020, las cuales los republicanos no lograron demostrar en tribunales.

Biden consideró que quienes promueven la Gran Mentira no respetan el voto de millones de estadounidenses.

“No tienen respeto por los 81 millones de personas que votaron en sentido contrario, que votaron por mi candidatura”, dijo el mandatario, quien desató aplausos. “Eso no es Estados Unidos. En Estados Unidos, todos contamos. En Estados Unidos damos testimonio para servir a todos aquellos que, de hecho, participan”.