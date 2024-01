Inmortalizan a David Bowie en calle de París

David Bowie fue inmortalizado este lunes 8 de enero de 2024, al ícono de la música británica recibío un homenaje en París, Francia, al nombrar en su honor una calle en el sureste de la ciudad en el que habría sido su cumpleaños 77.

La inauguración de rue David-Bowie fue anunciada por primera vez en 2020 por Jérôme Coumet, alcalde del distrito 13. Bowie murió de cáncer en 2016. La nueva calle David-Bowie está situada entre dos modernos edificios de oficinas; la inauguración incluirá un concierto y una exposición del ícono de la música británica

La calle, de unos 50 metros de largo, forma parte del distrito 13 de París, entre la estación de tren de Austerlitz y la biblioteca nacional François Mitterrand, cerca del río Sena. El Ayuntamiento parisino recordó en un comunicado que Bowie “hizo en esta ciudad su primer concierto fuera del Reino Unido, en 1965, en una sala entonces conocida como ‘El Templo del Rock'”.

La nueva calle, situada entre dos modernos edificios de oficinas, entre ellos las sedes de las publicaciones Le Monde y L’Obs, desemboca en la avenida Pierre-Mendes-France y conectará con el futuro puente que unirá la avenida con el boulevard de l’Hopital, cerca Estación de tren de Austerlitz y el hospital Pitié-Salpetriere.

La inauguración incluirá un concierto y una exposición. El nombramiento refleja la transformación en curso del distrito, que ahora celebra el legado de Bowie junto con otras figuras notables. El homenaje conmemora la primera actuación de Bowie en París en 1965 (la primera fuera del Reino Unido) y su impacto duradero en la música, la moda y la cultura. La influencia de Bowie en la música, con éxitos como Space Oddity y Let’s Dance, y en la moda, ahora es reconocida permanentemente en el paisaje de París.

Legado de David Bowie en la cultura pop

El legado musical de David Bowie ha trascendido en el tiempo, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes y exitosos del siglo XX. Su impactante éxito, “Space Oddity”, lanzado en 1969, marcó el inicio de una carrera innovadora y ecléctica que dejó una huella imborrable en la industria musical.

David Bowie continuó desafiando las convenciones y reinventándose, y sus álbumes icónicos como “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” y “Aladdin Sane” son obras aclamadas por su genialidad artística, ya que estos trabajos no solo definieron épocas, sino que también introdujeron al mundo a personajes y conceptos únicos que se convirtieron en parte integral de la cultura pop.

El 10 de enero se cumplirán 8 años de la muerte de David Bowie a causa de una enfermedad que mantuvo en secreto y que dejó a todo el mundo en shock, ya que había dejado un haz bajo la manga: el mismo día que había cumplido 69 años, el 8 de enero de 2016, había lanzado su última obra Blackstar.

