Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 8 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 627,940 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,909,314 seguidores. El cantante y compositor es famoso por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 627,940 likes. “1er post del 2024 ”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 576,964 Likes

Seguido de Maluma llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El artista cuenta con más de 51,287,082 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 576,964 me gusta de su comunidad. “Con Río en el Mar !! Enfocado en en el simple arte de importarme un culo todo. ”, escribió el popular instagramer en su último post de abajo.

3- J Lo: 87,384 Likes

La artista J Lo (@jlo) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 253,421,718 seguidores. En su última publicación, J Lo ha recibido un total de 87,384 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Can’t wait for Can’t Get Enough in 2⃣ days!!! #THISISMENOW The wait is almost over…” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Irina Baeva: 31,157 Likes

Irina Baeva sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,947,849 seguidores. En su cuenta (@irinabaeva), la actriz es popular por compartir fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente tuvo 31,157 me gusta. “happy days in New York ”, escribió en ella.

5- Natti Natasha: 23,885 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,245,961 followers en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 23,885 likes. “Dame peloooo dame caraaaaaaShes Nasty happy today #nastysingles ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

