Usher habría dejado de consumir alcohol y azúcar para su próxima presentación en el Super Bowl

Con la llegada del año nuevo está cada vez más cerca el Super Bowl LVIII, que se llevará a cabo el 11 de febrero en el estadio Allegiant de Las Vegas. Usher ha sido el elegido para amenizar el medio tiempo del partido, y ya ha comenzado con los ensayos para su espectacular show.

Un informante dio a conocer a la columna No Filter, del periódico Sunday Mirror, que el cantante de 45 años habría eliminado temporalmente de su dieta el azúcar y las bebidas con alcohol, para lucir bien ese día: “El Super Bowl siempre ha estado en la lista de deseos de Usher, y él quiere estar en la mejor forma para ofrecer la actuación de su vida ante los más de 100 millones de personas que lo verán. Ha dejado todo el azúcar y el alcohol, y está ensayando sin parar”.

Como ya es costumbre en los espectáculos del medio tiempo, no se sabe el playlist que el artista en cuestión presentará durante su show, pero quizá se escucharán algunos de sus temas más exitosos, como “Yeah!” y “DJ Got Us Fallin’ In Love”. También contaría con artistas invitados, y corre el rumor de que el reguetonero J Balvin podría aparecer para interpretar con él un fragmento de “Dientes”, su sencillo de 2023 en el que Usher y DJ Khaled participaron.

En una entrevista que Zane Lowe le hizo a Usher hace unos meses (cuando se dio a conocer que éste participaría en el Super Bowl), el cantante expresó lo emocionado que está por sumarse al listado de artistas que se han presentado en ese evento deportivo: “Creo que poder ver actuaciones de artistas como Michael (Jackson), ya sabes, eventualmente Prince, y luego artistas más modernos…Pensé: ‘Hombre, en algún momento necesito que me llamen, con lo que está pasando ahora’. Pero estoy muy feliz de unirme a esa breve lista de artistas heredados de mi género que merecen este momento. Estoy muy feliz de que Jay-Z y también (la empresa) Roc Nation realmente hayan pensado en asegurarse de poder llevar al mundo este tipo de experiencia. Definitivamente será un momento para recordar”.

Usher Raymond IV comenzó su carrera en 1994, y poco a poco se fue abriendo paso en la escena musical, obteniendo sencillos populares en las listas de pop, dance y R&B. Su álbum más exitoso es Confessions, de 2004, y el próximo mes de febrero -a la par de su actuación en el Super Bowl– lanzará el disco Coming Home, su primera producción en ocho años.

Sigue leyendo: