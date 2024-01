Willem Dafoe recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Este lunes, el destacado actor Willem Dafoe fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, convirtiéndose así en el primer actor en recibir esta distinción en el año 2024. Acompañado por Patricia Arquette, Pedro Pascal y su esposa, la directora Giada Colagrande, Dafoe se presentó al homenaje tan solo un día después de recibir ovaciones en los Globos de Oro, donde la película ‘Poor Things’, en la que participó, fue galardonada como la mejor comedia o musical.

Las primeras palabras del actor al descubrir su estrella fueron expresiones de alegría: “No puedo dejar de sonreír, parezco un idiota, pero esto es maravilloso”. Durante la ceremonia, Dafoe reflexionó sobre su pertenencia a la comunidad de artistas y entretendores, expresando su deseo de que su trabajo contribuya a hacer del mundo un lugar mejor.

Pedro Pascal, quien compartió escena con Dafoe en la película ‘The Great Wall’ (2016), recordó un momento de su infancia vinculado al actor. Pascal relató cómo, a los diez años, lloró viendo ‘Platoon’ en compañía de su padre, experiencia que lo inspiró a seguir la carrera actoral.

“Puedo decir que Willem redefinió el concepto de rebeldía y originalidad, convirtiéndolo en generosidad, integridad, amabilidad y diversión. Willem es divertido y un amigo increíble”, profundizó Pascal, quien también denominó a Dafoe su “maestro”.

Nacido en Appleton, Wisconsin, en 1955, Dafoe proviene de una familia dedicada a la medicina. Estudió arte dramático en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y formó parte del grupo de teatro Avant-Garde Theatre X.

Su carrera cinematográfica comenzó en 1980 con ‘Heaven’s Gate’, pero fue en 1981 cuando obtuvo su primer papel protagónico en ‘The Loveless’. Con una filmografía que abarca al menos 147 películas, Dafoe ha dejado huella en la industria con roles como Vincent Van Gogh en ‘At Eternity’s Gate’ y Green Goblin en ‘Spider-Man’ (2002).

Con cuatro nominaciones al Óscar, un premio BAFTA y cuatro Globos de Oro, Dafoe sigue cosechando éxitos. Además, tiene siete películas en camino, entre las que se destacan ‘Beetlejuice 2’, ‘Nosferatu’ y ‘Kind of Kindness’. El reconocimiento en el Paseo de la Fama añade un nuevo capítulo a la brillante trayectoria de Willem Dafoe, un actor cuya influencia en la industria cinematográfica perdura a lo largo de los años.

Willem Dafoe en el remake de ‘Nosferatu’ en 2024

Este año, el clásico del terror de 1922, ‘Nosferatu’, regresará a las pantallas de cine de todo el mundo en forma de un remake protagonizado por el renombrado actor Willem Dafoe. La primera imagen del actor estadounidense en la película ya ha sido revelada, presentando al público al que será uno de los personajes más relevantes de la obra.

Resulta interesante destacar que Dafoe ya tuvo un papel vinculado al universo de ‘Nosferatu’ en el año 2000, cuando participó en la película ‘La sombra del vampiro’. Esta obra ficticia se basa en el rodaje de la ‘Nosferatu’ de Murnau, y en ella, Dafoe interpretaba al ‘actor’ que encarnaba al vampiro.

‘Nosferatu’ se basa en la icónica novela ‘Drácula’ de Bram Stoker y fue la primera película relacionada con ella. Sin embargo, es una adaptación no oficial ya que no fue aceptada por Florence Balcombe, viuda del autor irlandés. Por esta razón, algunos personajes no tienen los nombres originales del libro, como el Profesor Albin Eberhart Von Franz, a cargo de Dafoe, basado en Abraham van Helsing. En la versión de 1922, el personaje era conocido como el Professor Bulwer e interpretado por John Gottowt.

Sigue leyendo:

Willem Dafoe no estará en Aquaman 2: revela James Wan

‘Spider-Man: No Way Home’ volverá a los cines con una versión extendida

La Universidad de Wisconsin-Milwaukee le dará un doctorado honorario a Willem Dafoe

Tom Holland y Zendaya se despiden del Hombre Araña en Spider-Man: No Way Home