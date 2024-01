Cristian Calderón y su dardo a las Chivas de Guadalajara

Cristian Calderón realizó un importante cambio en su carrera profesional. El exdefensor de las Chivas de Guadalajara cerró su ciclo en el Rebaño Sagrado y ahora jugará en el máximo rival de su exequipo. Con poco tiempo con las Águilas del América, el “Chicote” ya le ha mandado dardos al conjunto rojiblanco.

En sus primeras declaraciones como jugador azulcrema, Cristian Calderón aseguró que llegó al club más grande del fútbol mexicano. Una polémica declaración para un jugador que hace poco tiempo defendió los colores de las Chivas de Guadalajara.

“La gente me recibió muy bien, todos los trabajadores del club, muy bien la mañana, los buenos días, todo, la gente es feliz acá. Creo que, al llegar aquí, mi familia vio mi felicidad en mi rostro. Iré hablando cada vez más, la verdad es que sí. Este club, esta institución es lo más grande qué hay”, dijo el defensor azteca.

No está de más recordar que el “Chicote” estuvo involucrado en el último episodio de indisciplinas de las Chivas de Guadalajara. Junto a Raúl Martínez y Alexis Vega, Cristian Calderón fue protagonista de dicha escena en medio del Torneo Apertura 2022.

Los tres jugadores del Rebaño Sagrado habrían llevado mujeres al hotel de concentración tras el partido contra los Diablos Rojos del Toluca. Esta acción violó las normas disciplinarias de la institución azteca. Con la relación rota, las Águilas del América decidieron hacerse con los servicios del “Chicote”.

Dudas sobre Cristián Calderón

El fichaje de Cristián Calderón no ha sido muy bien recibido por los aficionados del Rebaño Sagrado. Sus problemas de indisciplina y sus constantes polémicas en las redes sociales pusieron en duda la viabilidad de su traspaso. En medio de las dudas, el “Chicote” indicó que hablará con resultados dentro del campo.

“Si no nada mas que confíen (la afición). A lo mejor a mucha gente no le cae el 20 o a lo mejor muchos no quieren, pero al final hablaré dentro del campo. Ganarse a todo el cuerpo técnico, todo el respeto, el cariño de la gente, pero hablando dentro de la cancha”, agregó.

Cristián Calderón cierra su ciclo en Guadalajara

El “Chicote” Calderón llegó a las Chivas de Guadalajara en enero de 2020. Desde entonces el azteca logró asentarse dentro del Rebaño Sagrado. Antes de uniformarse de rojiblanco, el defensor mexicano defendió los colores del Club Atlas y Necaxa.

Cristián Calderón jugó 111 partidos con las Chivas de Guadalajara. El defensor de 26 años marcó 10 goles y concedió 8 asistencias en su estadía en el equipo. El “Chicote” estuvo en cancha durante 6,646 minutos.

El jugador que inició su desarrollo en Coras II actualmente está valorado en $2.1 millones de dólares. Calderón buscará ganarse un puesto en el Club América y aumentar su nivel para intentar entrar en el radar de la selección mexicana, conjunto en el que ha podido jugar 4 partidos.

