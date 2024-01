Alexis Vega sería “castigado” por las Chivas de Guadalajara 

El futuro de Alexis Vega ha sido el tema de interés en el fútbol mexicano. El “Gru” estuvo vinculado a Cruz Azul, pero el propio jugador habría sido el que echara para atrás las negociaciones. Por ahora, Vega se quedaría en las Chivas de Guadalajara, pero bajo un caro costo.

La relación entre las Chivas de Guadalajara y Alexis Vega habría quedado muy desgastada tras la última indisciplina. El futuro del “Gru” está fuera del Rebaño Sagrado. Pero el hecho de que no haya podido encontrar un nuevo equipo podría llevarlo a seis meses de un fuerte calvario.

Según informaciones de Mediotiempo, Alexis Vega podría mantenerse en las Chivas de Guadalajara para el Clausura de 2024. Sin embargo, el exfutbolista del los Diablos Rojos del Toluca estaría en el “congelador” de la plantilla. Vega estaría marginado del grupo sin ver minutos.

La gestión diferencial sobre Alexis Vega ya se vio en el último partido de pretemporada de las Chivas de Guadalajara. Fernando Gago, entrenador del Rebaño Sagrado, no le dio ni un minuto al “Gru” en el partido ante el Club Atlético La Paz.

Por otra parte, el viernes 5 de enero, Alexis Vega tampoco formó parte del grupo en los entrenamientos. El joven delantero entrenó diferenciado antes que el resto de sus compañeros. Todo el plantel de las Chivas realizó las actividades pertinentes después de que el “Gru” terminara.

En este sentido, Alexis Vega tendría más que sentenciado unos seis meses de inactividad dentro del plantel de Fernando Gago. A pesar de que ya puede firmar un precontrato con cualquier otro club, su salida de las Chivas de Guadalajara no se hará efectiva hasta junio de este año. Bajo estas circunstancias, al azteca le restarían unos cuantos meses de inactividad.

¿Por qué no quiso irse a Cruz Azul?

Alexis Vega tenía una alternativa mucho mejor que la inactividad. El “Gru” tuvo la oportunidad de pelear por un puesto en Cruz Azul, uno de los equipos importantes de la Liga MX. Sin embargo, fue el propio Alexis el que detuvo las negociaciones.

Los reportes señalan que La Máquina le ofreció un contrato al jugador de las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, en el documento estaba contemplado una cláusula de disciplina. Este era un método que aplicó Cruz Azul para cuidarse las espaldas ante las reincidentes faltas a las nomas de Alexis. Pero este punto no fue del agrado del futbolista.

“No entiendo cómo no lo hacen aterrizar un poco y decir: ‘Alexis, hay que bajarse del caballo en el que estamos, te encuentras en otra etapa, no puedes pretender ganar lo mismo que ganaste en Chivas, no puedes pretender que el equipo ponga cláusulas de por medio cuando han sucedido indisciplinas‘”, dijo Emanuel Villa sobre la negativa de Alexis Vega para irse a Cruz Azul.

🚨📲: Alexis Vega tomó a sus redes sociales para contestarle a Emanuel Villa quien lo acusó de no querer firmar con el Cruz Azul porque la institución cementera le quiere imponer cláusulas de rendimiento e disciplina. El aún jugador de Chivas negó rotundamente estas versiones. pic.twitter.com/YmVVWQKCWp — Chivas Universal (@ChivasUniverse) January 3, 2024

