“No me hables de respeto cuando esa palabra te queda grande”: Tito Villa se engancha con Alexis Vega

El futuro de Alexis Vega es una gran incógnita. El jugador de las Chivas de Guadalajara tiene su salida del equipo decretada. El problema es conocer cuál será el club que se hará con sus servicios. Cruz Azul ha sido uno de los más interesados, pero Emanuel Villa cuestionó las actitudes del “Gru” en la mesa de negociaciones. Alexis Vega no se contuvo y le respondió a Tito en las redes sociales.

En estos últimos días se ha difundido mucha información sobre el caso de Alexis Vega. Desde un presunto interés del Galatasaray hasta estar en la mesa de negociaciones con La Máquina. Los últimos reportes señalan que el “Gru” se habría negado a firmar cláusulas de comportamiento. Esta información fue compartida por Emmanuel Villa y el jugador de Chivas de Guadalajara le respondió.

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios”, dijo Alexis Vega en su cuenta personal de la plataforma X.

Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor.

Y te respondo, porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios.

¡ Abrazo ! — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) January 3, 2024

Lejos de que las aguas se calmaran y se evitara un conflicto mediático, Emanuel Villa respondió al comentario de Alexis Vega. El exjugador de La Máquina ofreció sus consideraciones como futbolista. Villa también puso el dedo en la herida del jugador del Rebaño Sagrado al hablarle de “respeto” a un jugador que ha roto las reglas de su club constantemente.

“Idea tengo, no mientas. No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo, con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Yo solo doy mi opinión, no tienes porqué molestarte. Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”, respondió el exfutbolista.

Idea tengo, no mientas!

No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo con tu pasado reciente!

Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación!

Yo solo doy mi opinión, no tienes porque… — Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) January 3, 2024

¿Por qué se generó el conflicto entre Alexis Vega y Emanuel Villa?

El conflicto entre el analista y el jugador de las Chivas de Guadalajara parte de una información difundida por Fernando Esquivel. El reporte señala que Alexis Vega se habría negado a firmar con Cruz Azul porque el club le habría exigido firmar una cláusula de rendimiento y disciplina.

Alexis Vega saldrá por la puerta de atrás de las Chivas de Guadalajara. Sus faltas a las normas sentenciaron su futuro en el Rebaño Sagrado. Bajo estas circunstancias, Emanuel Villa considera “un premio muy grande” la posibilidad de que consiga espacio en un conjunto como Cruz Azul. Tito emitió su opinión a través de las redes sociales y esto marcó el inicio de la contraposición de concepciones.

“Cruz Azul sería demasiado premio para un jugador que no se quiere comprometer. Encima con los antecedentes recientes que tiene. La directiva está en todo su derecho de exigir esas cláusulas. Es la oportunidad de su vida para rehacer su carrera y encima se pone los moños el buen Alexis. ¿Quién sigue?”, dijo el exjugador de La Máquina.

Sigue leyendo:

– Alexis Vega y el interés de un conjunto turco lleno de estrellas

– ¿Las Chivas de Guadalajara le dieron mala suerte a Jaylen Brown?

– Javier Aguirre está orgulloso de sus jugadores a pesar de perder con el Real Madrid

– Cruz Azul también se interesaría en Carlos Vela y Sebastián Córdova