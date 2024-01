Tito Villa vuelve a arremeter contra Alexis Vega

Alexis Vega es el protagonista de la gran novela de este periodo de traspasos. El futbolista de las Chivas de Guadalajara tiene sentenciada su salida del club. Cruz Azul ha sido su principal pretendiente, pero el “Gru” ha puesto trabas. Ante la actitud del mexicano, Emanuel Villa sigue cuestionando su posible llegada a La Máquina.

Los reportes señalan que la directiva de Cruz Azul habría puesto un contrato sobre la mesa en el que estaría incluida una cláusula de disciplina sobre Alexis Vega. Este parámetro no habría sido del agrado del futbolista y las negociaciones se habrían trabado.

Emanuel Villa, ahora analista de TUDN, aprovechó el espacio televisivo para mostrar su disconformidad sobre las actitudes del “Gru”. Tito explica que, ante los reincidentes casos de indisciplinas que tuvo Vega en las Chivas de Guadalajara, Cruz Azul debe cuidarse las espaldas y el contrato es el documento idóneo para establecer límites.

“No entiendo cómo no lo hacen aterrizar un poco y decir: ‘Alexis, hay que bajarse del caballo en el que estamos, te encuentras en otra etapa, no puedes pretender ganar lo mismo que ganaste en Chivas, no puedes pretender que el equipo ponga cláusulas de por medio cuando han sucedido indisciplinas‘”, dijo el exfutbolista.

Encontronazo entre Alexis Vega y Emanuel Villa

A través de las redes sociales, Emanuel Villa emitió su opinión sobre la presunta decisión de Alexis Vega de trabar las negociaciones con Cruz Azul por dicha cláusula de disciplina. Alexis Vega respondió rápidamente e indicó que dicha información no era cierta y que Tito contribuía a la desinformación.

“Tito no tienes ni la mínima idea de lo que estás hablando, es TOTALMENTE falsa esa información, por respeto a todos deberías de informarte mejor. Y te respondo porque me extraña que siendo ex jugador hagas más grande la desinformación de los medios”, dijo Alexis Vega en su cuenta personal de la plataforma X.

Sin embargo, Emanuel Villa no creía en la palabra del futbolista de las Chivas de Guadalajara y puso su dedo en una herida aún abierta en Vega: sus indisciplinas con el Rebaño Sagrado al señalar que es un jugador que carece de respeto.

“Idea tengo, no mientas. No me vengas a decir que tu contrato no tendrá cláusulas en este o en cualquier otro equipo, con tu pasado reciente. Y no me vas a decir que el tema del salario no ha sido un problema también en la negociación. Yo solo doy mi opinión, no tienes porqué molestarte. Y no me vengas a hablar de respeto cuando esa palabra te queda bastante grande”, respondió Villa.

Lejos de que este cruce quedara allí, Emanuel Villa retó a Alexis Vega a que hable públicamente y exponga sus razones por las que las negociaciones con La Máquina se han trabado.

“Ya que me trata de mentiroso o de malinformado, entonces lo invito a que exponga por qué están trabadas las negociaciones. Pero sí estoy informado”, concluyó.

