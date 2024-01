El tiempo frente a las pantallas genera conductas sensoriales atípicas en niños

Una nueva investigación publicada en JAMA Pediatrics ha encontrado una asociación preocupante entre la exposición temprana a las pantallas y los desafíos del procesamiento sensorial en los niños. El estudio, uno de los primeros de su tipo, sugiere que la exposición excesiva a los medios digitales en los años de formación podría influir en cómo los niños perciben y responden a su entorno.

En los últimos años, con la llegada de diversos dispositivos digitales, los niños pequeños están cada vez más expuestos a las pantallas a una edad temprana. Este es un cambio significativo con respecto a las generaciones pasadas y ha generado preocupación entre los investigadores y profesionales de la salud sobre su impacto potencial en el desarrollo infantil.

El procesamiento sensorial es crucial ya que implica la integración de información sensorial (como la vista, el sonido, el tacto) por parte del cerebro para formar respuestas apropiadas. El procesamiento sensorial adecuado es vital para el funcionamiento y el bienestar cotidianos. Existe la preocupación de que el tiempo excesivo frente a la pantalla pueda afectar negativamente este proceso.

Además, los estudios sobre neuroplasticidad (la capacidad del cerebro para formar y reorganizar conexiones sinápticas, especialmente en respuesta al aprendizaje o la experiencia) indican que los cambios en las experiencias sensoriales pueden provocar alteraciones en la conectividad cerebral. Estos cambios podrían influir en el comportamiento, lo que podría conducir a comportamientos desadaptativos.

Para investigar estas preocupaciones, la autora principal Karen Heffler (profesora asociada de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Drexel) y sus colegas utilizaron datos del Estudio Nacional Infantil, que fue diseñado para evaluar los efectos de los factores ambientales en la salud y el desarrollo infantil en los Estados Unidos. Estados.

Los participantes en este estudio fueron inscritos al nacer y observados entre 2011 y 2014. Para el análisis actual, los investigadores se centraron en niños cuyos cuidadores habían completado el Perfil sensorial de bebés/niños pequeños, una herramienta validada para evaluar el procesamiento sensorial en niños pequeños. Esto dio como resultado un tamaño de muestra de 1.471 niños, con una distribución de género casi igual.

El perfil sensorial de bebés/niños pequeños mide cómo responden los niños a las experiencias sensoriales en su entorno, categorizando sus respuestas en cuatro patrones principales basados ​​en un modelo bien establecido de procesamiento sensorial. Estos patrones incluyen registro bajo (no notar estímulos sensoriales), búsqueda de sensaciones (buscar activamente estímulos sensoriales), sensibilidad sensorial (irritarse fácilmente por estímulos sensoriales) y evitación de sensaciones (evitar activamente estímulos sensoriales).

Los investigadores midieron la exposición a las pantallas utilizando datos proporcionados por los cuidadores en tres etapas clave del desarrollo: 12, 18 y 24 meses de edad. Cuando los niños tenían 12 meses, a los cuidadores se les hizo una pregunta simple de sí o no sobre si su hijo veía televisión o DVD. A medida que los niños crecieron, a los 18 y 24 meses, las preguntas se volvieron más detalladas. Se pidió a los cuidadores que estimaran el número promedio de horas por día que su hijo pasaba viendo televisión y/o DVD durante los últimos 30 días.

Analizaron los datos mediante análisis de regresión multinomial, ajustando una variedad de factores que incluyen la edad del niño, la prematuridad del nacimiento, los ingresos del hogar y la educación de los cuidadores. El objetivo era desentrañar la relación entre la exposición a la pantalla y los resultados del procesamiento sensorial.

Los hallazgos revelaron algunas asociaciones sorprendentes. Por ejemplo, los niños que veían televisión o vídeos a los 12 meses tenían el doble de riesgo de estar en la categoría alta de bajo registro en comparación con los que no lo hacían. A medida que los niños crecían, una mayor exposición a la pantalla a los 18 meses se relacionó con un registro bajo más frecuente y con una evitación de sensaciones, un patrón en el que los niños intentan activamente limitar la exposición sensorial. A los 24 meses, un mayor tiempo frente a la pantalla se relacionó con conductas más frecuentes de búsqueda de sensaciones, sensibilidad sensorial y evitación de sensaciones.

Estos resultados son significativos ya que se suman al creciente conjunto de evidencia que sugiere que la exposición temprana a las pantallas podría tener implicaciones para el desarrollo. El procesamiento sensorial juega un papel crucial en el aprendizaje y el funcionamiento diario de los niños. El procesamiento sensorial atípico es notablemente prevalente en trastornos del desarrollo como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno del espectro autista. Los hallazgos del estudio implican que el tiempo excesivo frente a una pantalla podría exacerbar o contribuir a estos desafíos del procesamiento sensorial.

“Esta asociación podría tener implicaciones importantes para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el autismo, ya que el procesamiento sensorial atípico es mucho más frecuente en estas poblaciones”, afirmó Heffler en un comunicado de prensa. “El comportamiento repetitivo, como el que se observa en el trastorno del espectro autista, está altamente correlacionado con un procesamiento sensorial atípico. El trabajo futuro puede determinar si el tiempo que pasamos frente a una pantalla en los primeros años de vida podría alimentar la hiperconectividad cerebral sensorial que se observa en los trastornos del espectro autista, como el aumento de las respuestas cerebrales a la estimulación sensorial”.

La Academia Estadounidense de Pediatría desaconseja el tiempo frente a la pantalla para bebés menores de 18 a 24 meses, excepto para chats de video en vivo, que podrían ofrecer beneficios de interacción. Para los niños de 2 a 5 años, la recomendación es limitar el tiempo frente a la pantalla a no más de una hora por día. A pesar de estas pautas, una carta de investigación de 2019 en JAMA Pediatrics reveló una tendencia sorprendente: a partir de 2014, los niños estadounidenses de 2 años o menos pasaban un promedio de 3 horas y 3 minutos al día frente a una pantalla, un aumento significativo con respecto al promedio de 1 hora y 19 minutos. en 1997.

“La capacitación y la educación de los padres son clave para minimizar, o con suerte incluso evitar, el tiempo que los niños menores de dos años pasan frente a una pantalla”, afirmó el autor principal David Bennett, profesor de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de Drexel.

Sin embargo, el nuevo estudio tiene sus limitaciones. Una limitación clave es su naturaleza observacional, lo que significa que puede indicar asociaciones pero no establecer causalidad. Esto significa que, si bien existe una conexión entre el tiempo frente a la pantalla y los problemas de procesamiento sensorial, no podemos decir de manera concluyente que uno cause el otro. Además, la dependencia de los informes de los cuidadores para la exposición a la pantalla y las medidas de procesamiento sensorial podría introducir sesgos. Las percepciones y recuerdos de los cuidadores podrían afectar la precisión de los datos.

Otra limitación es el potencial de sesgo de selección, ya que el estudio solo incluyó a niños cuyos padres completaron el perfil sensorial de bebés/niños pequeños. Además, las evaluaciones de la exposición a las pantallas se basaron en informes de los cuidadores de un solo elemento, que podrían no capturar completamente la profundidad y los matices de la exposición de los niños a las pantallas. Se necesitan investigaciones futuras para profundizar nuestra comprensión de los mecanismos que impulsan la asociación entre el tiempo frente a la pantalla en los primeros años de vida y el procesamiento sensorial atípico.

“Este estudio es único al encontrar prospectivamente que la exposición a los medios digitales en los primeros años de vida está asociada con un procesamiento sensorial atípico posterior en múltiples dominios sensoriales. Estos hallazgos son particularmente importantes, ya que los problemas de comportamiento y desarrollo que pueden ser desafiantes para los niños pequeños y sus familias están significativamente asociados con los perfiles sensoriales de los niños”, concluyeron los investigadores.

