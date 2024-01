La Opinión Hoy: Julio César Chávez Jr. otra vez en aprietos

Una vez más, Julio César Chávez Jr. se encuentra envuelto en la polémica luego de ser arrestado por posesión ilegal de un rifle de asalto en Los Ángeles, según informó este lunes TMZ Sport.

Según el portal de noticias, fue un fanático quien llamó a la policía, pues, temía que Chávez Junior pudiera ser un peligro para sí mismo o para los demás, los oficiales encontraron el arma en casa del excampeón mundial, quien fue detenido y traslado a la Cárcel de Valley en Van Nuys.

De acuerdo con fuentes cercanas TMZ, el arma que fue encontrada en la casa de Julio César Chávez es fantasma, es decir, que no era rastreable dentro de las bases de datos de las corporaciones policiales, ya que no tiene número de serie ni tampoco se requiere un análisis de antecedentes para comprarla.

Hasta el momento de la grabación de esta emisión y según las bases de datos oficiales de arrestos del Condado de Los Ángeles, el estatus de Chávez J. aparece como bajo custodia.

Julio César Chávez Jr. sufre desde hace varios años problemas de adicciones y sus fanáticos se encuentran preocupados por él, ya que recientemente ha estado publicando videos en redes sociales en los que se nota desorientado, hablando sobre su padre llegando a acusarlo incluso de secuestro y de intentar matarlo.

“Ni papá y de nadie me voy a dejar nuca… y me quieren matar, me va a matar, mi papá me está matando, me entienden y la gente está matando, me ha enviado gente para envenenarme, eso es lo que han tratado por eso no quieren que llegue a corte porque se van a meterlos a todos”, dice en uno de los videos Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. de 37 años fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo en 2011 y peleó por última vez en diciembre del 202 cuando venció a David Zegarra, el mexicano tiene marca como profesional de 53 victorias, 34 por la vía del nocaut, seis derrotas y un empate.

