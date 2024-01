Mariana Seoane podría recurrir a la inteligencia artificial para lanzar una canción con Juan Gabriel

En medio de la ola de opiniones divididas que generó su colaboración con Espinoza Paz, “El Cojín”, la cantante Mariana Seoane se pronunció sobre la posibilidad de lanzar un tema a dueto con ‘El Divo de Juárez’ con ayuda de la inteligencia artificial. ¡Esto fue lo que dijo al respecto!

En un encuentro con varios medios de comunicación, la intérprete de “Me equivoqué” explicó que aún se encuentra en espera del permiso para lanzar el tema que grabó con Juan Gabriel antes de su muerte, y de no poder salir a la luz, está dispuesta a volver a grabar la canción, ahora con ayuda de inteligencia artificial.

“Hay como un tema de las cosas que se quedaron en las computadoras, ¿quién se quedó con eso? Hay como un tema porque hay cosas que no aparecen, los masters y estas cosas”, dijo Seoane con respecto a los detalles que han retrasado dicho lanzamiento.

No obstante, la también actriz demostró que para ella no hay imposibles al asegurar que de ser necesario recurrirá a otra solución: “A lo mejor lo que me queda va a tener que ser regrabarla, producirla de nuevo y a lo mejor con inteligencia artificial, ahora que ven que ya se pueden hacer estas cosas”, detalló.

Para finalizar, Mariana Seoane reiteró que respeta la memoria del compositor mexicano, razón por la que no trabajaría en este proyecto a menos de que su familia lo apruebe.

“Necesitaría obviamente autorización de Iván, de su familia, pero yo creo que hay una muy buena relación, porque como ustedes lo han sabido desde el primer día, yo he respetado muchísimo todo desde que murió Alberto”, informó.

Cabe recalcar que este no fue el único tema que la famosa abordó durante su encuentro con la prensa. Y es que también se dio la oportunidad de dar respuesta a las críticas que ha recibido con motivo del tema “El Cojín”, mismo que lanzó a dueto con el cantante de regional mexicano Espinoza Paz.

Con la franqueza que la caracteriza respondió: “Que cada quien busque su camino, mi amor. Yo estoy ocupada haciendo muchas cosas, y honestamente, me da igual la opinión de la gente. No me importa a quien no le guste”, sentenció.

