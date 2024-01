VIDEO: Pastor destruye figura de la Virgen de Guadalupe durante ceremonia y causa polémica en redes

Kevin T. Wynne, misionero bautista estadounidense, representante de la Iglesia Bautista Fundamental, Monte Sión, ubicada en la Ciudad de México, provocó gran revuelo por sus acciones en contra de símbolos religiosos en ese país y América Latina.

Durante su usual sermón en un recinto religioso en el estado de Tamaulipas, el pastor tomó un hacha y comenzó a destruir brutalmente dos figuras religiosas que se encontraban en el escenario, La Virgen de Guadalupe y La Santa Muerte.

Mientras destruía las figuras, en el lugar se escuchaba un ambiente de júbilo y sus feligreses aplaudían su osadía.

Sin embargo, los hechos quedaron captados en un vídeo que rápidamente se difundió en redes sociales, generando profunda indignación entre internautas y fieles católicos.

Los reclamos y exigencias para que el pastor reciba una sanción llegaron de manera inmediata, ya que la Virgen de Guadalupe es considerada como la patrona de México.

Imagen de la Virgen de Guadalupe durante las celebraciones del Día de Nuestra Señora de Guadalupe en la Basílica, Ciudad de México. HECTOR VIDAS/Getty Images.

“Que ganas de protagonismo con la religión, la verdad no falta hacer ese tipo de alardes”, “Cada quien debe respetar su Fe. Un acto reprobable. Si a ellos no les gustas, las imágenes respeten la de los demás”. “Que falta de respeto lo de este tipo. Y supongo que él sí tiene una religión”, “Lo único que enseñan es odio, que hueva de gente”, “El fanatismo no es bueno, eres libre de creer en lo que tú quieras, pero el respeto a las creencias de los demás es fundamental”, “Podrán romper un millón de imágenes, pero la fe, nunca”; fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

El hermano Wynne, como es denominado en la Iglesia Bautista Global, cuenta con una licenciatura en Teología, una maestría especializada en educación y lleva más de 40 años predicando en diversas partes de México.

De acuerdo con el sitio oficial de la iglesia en el mundo, al rededor de 3,000 personas acuden cada domingo a las misas que ofrece el pastor Kevin.

La Virgen de Guadalupe, símbolo nacional

De acuerdo a una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Virgen de Guadalupe es mucho más que una figura religiosa en México; es un símbolo poderoso de la identidad nacional y cultural. Su influencia se extiende a todos los aspectos de la vida mexicana, desde lo espiritual hasta lo político y lo artístico.

Es considerada entre la comunidad católica como la “Reina de México” y la “Emperatriz de América”. Su imagen es un poderoso símbolo de fe y devoción para millones de católicos en todo el país. Las peregrinaciones a su santuario en el cerro del Tepeyac son una tradición profundamente arraigada que involucra a personas de todas las edades y estratos sociales.

Durante estas peregrinaciones, los creyentes recorren largas distancias, a menudo de rodillas, como muestra de su profunda fe y gratitud hacia la Virgen.

Peregrino llevando una estatuilla de la Virgen de Guadalupe en su espalda durante las celebraciones anuales en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. CLAUDIO CRUZ/AFP

Su legado perdura a lo largo de los siglos y sigue siendo una fuente de inspiración y devoción para millones de personas en México y en todo el mundo.

La Santa Muerte, símbolo polémico

El culto de la Santa Muerte sigue ganando adeptos en México al amparo de la crisis de otros credos tradicionales. La Santa Muerte es un icono enraizado en tradiciones mortuorias de las culturas mesoamericanas.

La adoración al esqueleto femenino que representa a este santo pagano es un culto polémico, pues para muchos está asociado al mundo del crimen, pero también es muy popular entre católicos practicantes.

Una fiel creyente de la ‘Santa Muerte’, sostiene a su hija ante un santuario en su honor en el popular barrio de Tepito, en la Ciudad de México. LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

Se estima que en México, América Central y Estados Unidos más de 8 millones de personas siguen a esta imagen.

Por su parte, el Vaticano, también ha expresado su rechazo a este culto, pues aseguran es un símbolo blasfemo que no debe ser parte de ninguna religión.

