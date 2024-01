Beneficios y riesgos de utilizar aplicaciones y sitios web de finanzas personales

¿Te preocupa que sea demasiado arriesgado utilizar la aplicación de tu banco o un servicio como Venmo? Aquí tienes lo que necesitas saber sobre las ventajas y desventajas de utilizar herramientas financieras digitales.

By Scott Medintz

Si de tecnología se trata, no me considero uno de los primeros en adoptarla. Todavía leo libros en formato físico. Prefiero las llamadas telefónicas en lugar de los mensajes de texto y he realizado pocas transacciones financieras en línea, lo cual es irónico porque he sido reportero de finanzas personales durante mucho tiempo.

Pero justo antes de escribir este artículo, deposité mi primer cheque (un reembolso de seguro por 15 dólares) utilizando una aplicación bancaria. Fue impresionantemente sencillo de hacer, en ese instante me sentí un tanto anticuado por aferrarme durante tanto tiempo a la costumbre de ir personalmente a mi sucursal bancaria para hacer depósitos.

Si tú también te has resistido al uso de herramientas digitales para administrar tu dinero, este puede ser el momento de volverlo a considerar. Desde poder enviarle dinero a tus seres queridos y pagar tus facturas, hasta dividir la cuenta en un restaurante, las herramientas digitales hacen que las transacciones de dinero rutinarias se hagan de forma muy conveniente, además son muy fáciles de usar.

Muchas de estas están diseñadas para ser utilizadas en un dispositivo móvil, como un teléfono inteligente o una tableta. Pero si te sientes más cómodo administrando tu dinero en la computadora de tu casa, muchas compañías tienen sitios web donde puedes realizar muchas de las mismas transacciones de dinero.

Es posible que te preocupe la seguridad de manejar tu dinero en una aplicación o en línea. Sin embargo, el uso de redes de WiFi públicas ya no ocasionan la misma preocupación cómo la hacían antes, ya que la mayoría de las grandes empresas ahora utilizan un sistema de encriptación. Aunque los riesgos de privacidad y seguridad continúan, los expertos de CR te ayudan a identificarlos y te dicen cómo puedes protegerte.

Aquí examinamos cuatro herramientas populares de tecnología financiera, te decimos por qué podrías querer utilizarlas y te mostramos cómo hacerlo.

Aplicaciones y páginas de internet bancarias

Para qué sirven: La mayoría de las acciones de rutina que podrías hacer en una sucursal bancaria, se pueden realizar de manera rápida y sencilla en tu teléfono, tableta o computadora. Además de depositar cheques desde casi cualquier lugar (simplemente tomando una foto de ambos lados de un cheque endosado y presionando “enviar”), también puedes verificar saldos, pagar tus cuentas y transferir fondos.

En particular, el pago de cuentas en línea, puede ahorrarte mucho tiempo (sin tener que abrir cuentas o facturas de papel, escribir cheques, ni tampoco comprar estampillas). Si estás seguro de que siempre tendrás suficiente dinero en tu saldo disponible, puedes configurar tu cuenta para pagar automáticamente las facturas que se mantienen iguales cada mes, como tu hipoteca. Y si ya le autorizas a ciertos proveedores, como el del cable, a que retire dinero electrónicamente de tu cuenta bancaria, es importante que sepas que los pagos conocidos como “push” que autorizas a través de tu banco te ofrecen un mayor control sobre tus fondos.

Cuánto cuestan: Por lo general, nada más que los costos típicos asociados con el mantenimiento de tus cuentas bancarias.

Riesgos a considerar: el más grande es que tu dispositivo se pierda o sea robado y alguien lo utilice para tener acceso a tu dinero.

Precauciones a tomar: Primero, protege tu teléfono utilizando las configuraciones de seguridad. Los nombres de las configuraciones varían ligeramente dependiendo del tipo de teléfono que tengas. Pero asegúrate de que el teléfono esté configurado para bloquearse automáticamente después de unos pocos minutos de inactividad. Después puede desbloquearse con un código de acceso o mediante autenticación biométrica, que reconoce tu rostro o huella digital. Además, debes saber cómo desactivar el acceso de forma remota o borrar la información de tu dispositivo en caso de robo o pérdida.

En segundo lugar, en tu aplicación bancaria o sitio web, activa la función de autenticación de dos factores (también conocida como multifactor), que por lo general permite el acceso a la cuenta en línea solo después de ingresar una contraseña y un código secreto que tu banco generalmente enviará a tu telefono móvil en tiempo real. Finalmente, y esto se aplica a toda la tecnología financiera, siempre utiliza contraseñas que sean únicas y complejas, o uno de los administradores de contraseñas recomendados por CR, como 1 Password Families y Dashlane Premium.

Aplicaciones de pago entre pares

Apple Cash, Cash App, PayPal, Venmo, Zelle, y otras

Para qué sirven: si eres como yo, una vez que empiezas a transferir dinero a tus amigos, familiares y otras personas usando una aplicación de transferencia de dinero de persona a persona (P2P, por sus siglas en inglés), para dividir la cuenta de un restaurante, por ejemplo, te será difícil creer que antes te las arreglabas sin ella.

Además, aunque las aplicaciones P2P están diseñadas para hacer transferencias entre personas que se conocen, la mayoría de los pequeños negocios ahora están aceptando pagos P2P, y algunos otros establecimientos locales, como los vendedores del mercado de agricultores, las prefieren.

Cuánto cuestan: Nada, salvo algunas excepciones importantes. Si mandas transferencias con una tarjeta de crédito en lugar de una cuenta de banco, se te cobrará una tarifa del 3%. Además, la mayoría de las aplicaciones P2P cobran una tarifa del 0.5% al 1.75% si quieres transferir inmediatamente los fondos que recibes a tu cuenta bancaria; de lo contrario, tardarán entre uno a tres días hábiles. (Zelle es la excepción en ambos casos: no permite transacciones con tarjeta de crédito y los fondos están disponibles inmediatamente).

Riesgos a considerar: el problema más común es cuando los usuarios ingresan la dirección incorrecta del destinatario y envían el dinero a la persona equivocada. En esos casos, las aplicaciones generalmente no les reembolsan el dinero a los usuarios. Tampoco te proporcionan ayuda (con sólo algunas excepciones) si te engañan para que le envíes dinero a un estafador, como por ejemplo, si compraste algo en línea de un negocio que en realidad no existe. En resumen, muchos de los derechos legales que tienes al usar una tarjeta de crédito no existen con los pagos P2P.

También vale la pena mencionar: los fondos que se quedan en tu cuenta P2P no están asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, como lo estarían en una cuenta bancaria.

Precauciones a tomar: Antes de enviar dinero, confirma la identidad del destinatario con un número de teléfono, dirección de correo electrónico o código QR. Considera enviar un pago como prueba de $1 y confirma que fue recibido antes de enviar más. Transfiere el dinero de tu cuenta P2P a una cuenta bancaria que esté asegurada por la FDIC lo antes posible. Y activa todas las opciones de verificación de identidad en la aplicación.

Además, evita hacer público a quienes les envías dinero, ya que esta es la configuración que está predeterminada en algunas aplicaciones P2P. Para saber cómo prevenirlo, consulta “Cómo proteger tu privacidad”.

Carteras digitales

Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, y otras

Para qué sirven: las carteras digitales almacenan información de tarjetas de crédito y débito en tu teléfono inteligente, lo que te permite pagar por cosas simplemente acercando tu dispositivo al lector de tarjetas de crédito. También ofrecen beneficios de seguridad: a diferencia de una tarjeta de crédito, tu teléfono y datos de cuenta están protegidos por contraseñas, autenticación biométrica y codificación en caso de caer en manos equivocadas.

Las carteras digitales también pueden guardar boletos de entrada para eventos y los pases para abordar de las aerolíneas, lo que te evita que tengas que buscar en tu correo electrónico en la puerta o tener que imprimirlos con anticipación. Además sirven para almacenar tarjetas de lealtad, cupones y tarjetas de regalo.

Cuánto cuestan: Generalmente nada, pero pueden aplicarse tarifas estándar para transferencias P2P si decides utilizar tu cartera digital de esa manera

Riesgos a considerar: Alguien puede robar tu teléfono y usarlo para tener acceso a tus fondos o información de tarjetas. O tu teléfono se apaga y no llevas tarjetas físicas contigo.

Precauciones a tomar: Nuevamente, asegúrate de activar todas las opciones de seguridad que estén disponibles y que puedas desactivar o borrar tu teléfono de forma remota si se pierde. Además, lleva una lista separada de las tarjetas en tu cartera digital para que puedas cancelarlas si es necesario. (Una estrategia inteligente es hacer lo mismo con las tarjetas en tu bolso o cartera física).

Aplicaciones de presupuesto

Empower, EveryDollar, Goodbudget, Monarch, NerdWallet, PocketGuard, Simplifi, You Need a Budget, y otras

Para qué sirven: Ayudarte a crear y administrar un presupuesto. Facilitan el seguimiento, la visualización y el análisis de tus gastos por categoría, así mismo te permiten establecer metas de ahorro y disminución de deudas.

Cuánto cuestan: Algunas no cuestan nada, muchas ofrecen una versión básica que es gratuita con la opción de pagar entre $8 y $18 al mes por funciones más avanzadas. Muchas también ofrecen un período de prueba gratuito.

Riesgos a considerar: Si tu teléfono se pierde o es robado, tu información financiera podría quedar expuesta. Además, según Matt Schwartz, analista de tecnología y políticas de privacidad de CR, “los consumidores que usan estas aplicaciones pueden enfrentar limitaciones para controlar el intercambio y la monetización de sus datos, especialmente si viven en un estado sin leyes integrales de privacidad”.

Precauciones a tomar: utiliza contraseñas complejas, activa la autenticación biométrica y de dos factores, y averigua cómo desactivar tu teléfono a distancia en caso de que se pierda.

Cómo proteger tu privacidad al usar aplicaciones y sitios web de finanzas personales

Otra preocupación sobre la tecnología financiera es que podría filtrar tu información personal, no sólo a especialistas de marketing, sino también potencialmente a empresas, intermediarios de datos e incluso gobiernos que podrían utilizarla de forma inapropiada. ¿Qué puedes hacer al respecto? Comienza por limitar la información que tu teléfono comparte con la aplicación. En un iPhone, ve a Configuración, selecciona la aplicación en cuestión y niegale el acceso a cualquier función que no sea necesaria para funcionar, como el rastreo de ubicación; En teléfonos Android, ve a Configuración, despues Privacidad, luego administrador de permisos y finalmente al tipo de permiso.

Verifica también la configuración de privacidad dentro de las aplicaciones. Con Venmo, por ejemplo, la configuración de “privado” evitará que todo el mundo se de cuenta con quién intercambias dinero.

Pero esos controles generalmente no impiden que las aplicaciones compartan tu información con terceros que no están relacionados con el servicio principal. Algunos proveedores te permiten optar por no participar al momento de configurar tu cuenta por primera vez. (Lee cuidadosamente los términos y condiciones). Después de eso, es posible que necesites enviar un correo electrónico o una carta a la empresa. Sin embargo, un número creciente de estados, con el apoyo de CR y otros defensores de privacidad, están considerando leyes que prohibirían a todas las compañías a recopilar más datos de los necesarios sin consentimiento, y permitirían a los consumidores optar fácilmente por no compartirlos

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de febrero del 2024 de la revista Consumer Reports.

