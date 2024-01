Cade Cowell tiene todo listo para ser nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara 

El estadounidense Cade Cowell ya está muy cerca de ser nuevo jugador de las Chivas de Guadalajara y el acuerdo contractual está totalmente adelantado, y solo sería cuestión de detalles, así lo informó Rodrigo Camacho, periodista de Fox Sports.

Una de las cosas que comentó el periodista es que el contrato, duración y salario ya están cerrados y que tanto el Club Guadalajara como el San José Earthquakes ya tienen todo acordado, pese a que no reveló detalles ya el monto del traspaso está acordado. Lo único que hace falta para que todo se cierre es que el jugador pase las pruebas medias del rebaño sagrado.

La escuadra mexicana espera que en los próximos días el jugador de la selección de los Estados Unidos para que se haga todas las cosas respectivas para poder terminar de sellar su pase al Rebaño Sagrado.

🔴 Ya lo hemos comentado: el fichaje de Cade Cowell a @Chivas no está cerrado al 100%, pero sí está muy avanzado y siguen faltando detalles.



🇺🇸 Como bien comentan @tombogert, @FavianRenkel, y @CLMerlo, ya está acordado el precio de traspaso ($4 mdd + variables), además de que… pic.twitter.com/wqVpXcWPjF — Rodrigo Camacho (@rodrigocamacho_) January 9, 2024

Pese a que hay muchas críticas porque el delantero pertenece a selección de las barras y las estrellas, debido a que tienen la política de que ningún jugador nacido fuera de territorio mexicano no pueda vestir la camiseta del club, pero Cowell tiene padres mexicanos.

Amaury Vergara, tras estos rumores, tuvo que salir a ofrecer declaraciones antes los medios de comunicación para poder calmar las aguas que rodean a la escuadra rojiblanca.

“No hay naturalizados en Chivas. Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, solo lo que me toca, en mi tiempo de vida, pero no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros, en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sea nacido o hijos de nacidos en México, y eso es lo que por tradición en Chivas vamos a tener y lo estamos respetando”, dijo el presidente de las Chivas.

Cade Cowell es una de las mayores sopresas y esperanzas que tiene la Selección de Estados Unidos para el Mundial de 2026. Foto: Justin Casterline/Getty Images.

La gerencia de las Chivas de Guadalajara realizaron una limpieza profunda de los jugadores que no tuvieron un buen rendimiento en el Torneo Apertura 2023 y por eso quieren tener buenos resultados en este nuevo año con caras nuevas.

Una de las posibles llegadas al equipo de las Chivas de Guadalajara es el del delantero de la Selección de México, Javier “Chicharito” Hernández.

Sigue leyendo: