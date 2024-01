Andrés Guardado confirmó que tuvo una “fuerte discusión” con el entrenador del Betis

Andrés Guardado reconoció que protagonizó un duro cruce de palabas con el director técnico del Betis, Manuel Pellegrini, pero el experimentado mediocampista mexicano aseguró que todo está bien entre él y el entrenador chileno.

Aunque el capitán del cuadro verdiblanco se ha perdido los últimos dos encuentros de su club, ante el Celta de Vigo por LaLiga y contra el Deportivo Alavés por la Copa del Rey, reitera que la relación entre ambos es muy buena e incluso la comparó con la de un “matrimonio”.

Así lo comentó Andrés Guardado durante una entrevista con Radio Sevilla en la que habló de la discusión que tuvo con el entrenador durante el descanso del encuentro ante el Girona a mediados de diciembre y por lo que fue cuestionado por el técnico en el entrenamiento posterior donde volvieron a discutir.

El experimentado mediocampista mexicano, Andrés Guardado, ha disputado un total de 11 partidos de los 19 que ha jugado el Betis esta temporada en el campeonato español. (Ángel Martínez/Getty Images)

“El míster (técnico) y yo somos como un matrimonio, nos queremos mucho y discutimos también. Eso no tiene que asustar a nadie, no veo por qué el escándalo que se generó por una discusión”, consideró el mediocampista mexicano quien se encuentra en su séptima temporada con el Betis.

Andrés Guardado, de 37 años, reconoció también que no es la primera vez que ocurre una situación similar entre ambas partes y que a pesar de todo sigue habiendo una buena relación entre él y el estratega chileno.

“No me gusta que se filtren este tipo de situaciones que son internas, pero sí, pasó. Discutimos, fue una discusión fuerte, pero no es la primera vez que pasa. En tres años y medio ha habido de todo, ha dado para mucho. Cada uno quiere ganar, queremos lo mejor para el equipo, nada más”, señaló.

El mexicano Andrés Guardado, de 37 años, renovó por una temporada más con el Betis una vez finalizada la pasada temporada. (Fran Santiago/Getty Images)

“Mi relación con él (Pellegrini) es perfecta. Sería tonto de mi parte tener problemas con él porque por él estoy acá. Soy realista, él fue el principal motivo por el que me quedé un año más, pero eso no quita que cuando vea cosas se lo diga, como muchas veces pasa”, consideró el mexicano.

Para Andrés Guardado la situación tuvo una connotación mayor debido al bajón que está pasando el Betis esta temporada en el campeonato español en el que suma cinco partidos seguidos sin poder ganar lo que hizo que bajaran hasta la séptima posición de la clasificación.

“Como en otras ocasiones no se dieron cuenta (de las discusiones) y a lo mejor no jugué uno o dos partidos, no le dieron importancia. Ahora empiezan a atar cabos por el presente del club y se le da más importancia de la que tiene”, dijo Guardado quien explicó lo que pasó tras su cruce con Pellegrini.

“Tuvimos una conversación como otras muchas veces tuvimos, nos sentamos y hablamos largo y tendido. Nos dijimos las cosas a la cara. No todo tiene que ser perfecto para que las cosas funcionen”, comentó el mediocampista.

