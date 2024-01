Técnico de Las Palmas tras la expulsión de Julián Araujo en la Copa del Rey: “Fue un error infantil”

Las Palmas se despidió de la Copa del Rey este fin de semana después de sufrir una dolorosa caída ante el Tenerife (2-0) durante el derbi canario en el que el lateral mexicano Julián Álvarez terminó siendo expulsado, una acción que no causó ninguna gracia en el director técnico García Pimienta.

Araujo, quien está a préstamo esta temporada con Las Palmas tras haber fichado con el FC Barcelona, vio la roja directa luego de propinarle un cabezazo a un rival luego de que éste lo encarará reclamándole por fingir un penal en el minuto 73 cuando el partido estaba 2-0 a favor del Tenerife.

El árbitro principal no dudó en expulsar al mexicano quien dejó con uno menos a Las Palmas que hasta ese momento jugaba con ventaja numérica desde el minuto 62 luego de que José Amo viera la segunda amarilla. La roja directa de Araujo acabó con la ilusión de al menos igualar el partido.

El delantero del Tenerife, Ángel Rodríguez intenta sacar un remate ante la mirada del defensor mexicano de Las Palmas, Julián Araujo durante el partido disputado el domingo. (Ramón de la Rocha/EFE)

“Cuando nos quedamos con un jugador más pasa lo de Julián Araujo, que también nos vuelve a condicionar. Si hubiese sido un partido largo y ellos jugando con diez jugadores hubiera sido diferente”, reconoció García Pimienta después del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López.

“Hemos cometido un error infantil que no creo que se deba cometer en el fútbol profesional”, apuntó recriminando la actuación del lateral mexicano que esta temporada se ha convertido en una pieza fundamental en la defensa de Las Palmas que ha tenido una buena actuación en LaLiga.

El mexicano, de 22 años, ha sido titular en 10 de los 16 encuentros que ha disputado esta campaña en el campeonato español en el que también suma un gol. El cuadro canario marcha en la décima posición después de disputarse 19 jornadas con un total de siete victorias, cuatro empates y ocho derrotas.

El defensor mexicano Julián Araujo intentando quitarle el balón al mediocampista del Tenerife, Teto, durante el juego correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. (Ramón de la Rocha/EFE)

Partido “condicionado”

García Pimienta señaló que la cercanía de los partidos que tuvo que disputar Las Palmas ante el FC Barcelona por LaLiga y ante el Tenerife por la Copa del Rey con apenas días de descanso pudo haber sido determinante en la planificación del encuentro en el que terminaron quedando fuera de la copa.

“El esfuerzo del otro día contra el FC Barcelona fue mayúsculo y eso nos condicionó mucho. Quería que jugase el resto de jugadores que no habían participado el otro día, aunque no es pretexto y está claro que no hemos estado a la altura”, analizó el director técnico del cuadro canario.

Después de esta eliminación en la Copa del Rey Las Palmas ahora sólo se enfocará en LaLiga en donde además de buscar asegurar la permanencia también seguirá soñando con dar la campanada y meterse en la pelea por el último puesto de competición europea del que se encuentra a siete puntos.

