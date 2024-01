La Opinión Hoy: México reduce flujo de inmigrantes a EE.UU.

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Texas, el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas reconoció que la llegada de inmigrantes a Estados Unidos ha bajado, luego de que el gobierno de México aplicara más acciones para detenerlos.

Destacó también la relación que existe entre el presidente Joe Biden y el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, la cual calificó de respeto mutuo. Jesús García, especialista en Política Inmigración y Asuntos Nacionales de La Opinión quien nos acompañó para ampliarnos un poco más este tema.

“Se enfoca en tres aspectos importantes: el primero tiene que ver con el reforzamiento de la aplicación de la ley por parte de México que implica revisar más a los inmigrantes, digamos de una mejor manera para evitar justamente tanto que crucen la frontera hacia México o que avancen desde México hacia los Estados Unidos y bueno México tiene algunos programas para proteger a inmigrantes y no sabemos a detalle cómo van esos programas porque lamentablemente México, también es bastante opaco por así decirlo poco transparente en estos procesos”, explicó García.

Agregó que “es una petición, pero es algo no es algo realmente nuevo el presidente Andrés Manuel Obrador ha estado haciendo estas peticiones sin tener digamos mucho éxito, uno de los acuerdos supuestamente y que Estados Unidos tendría que estar viendo es que se destine alrededor de 20.000 millones de dólares para Centroamérica y el Caribe y permitir el desarrollo de esas regiones para justamente intentar defender la inmigración irregular, es algo que no se ha logrado desde que llegó el gobierno del presidente mexicano lo intentó impulsar con Donald Trump no se logró y hubo algunos avances con Joe Biden, pero no ha sido digamos tan fuerte como ha esperado

Seguir leyendo: