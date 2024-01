Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 10 de enero

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 152,603 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,056,265 seguidores. La artista es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que recogió 152,603 likes. “Pruebas de vestuario… ”, escribió en su publicación.

2- J Lo: 136,709 Likes

Seguido de Ángela Aguilar llega J Lo (@jlo), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La artista cuenta con más de 253,448,299 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 136,709 me gusta. “Today is the day! Getting ready to go live … My new single #CantGetEnough is out in less than 1 hour #linkinbio”, escribió esta exitosa instagramer en su último post.

3- Chiquis Rivera: 66,552 Likes

La cantante y compositora Chiquis Rivera (@chiquis) tambiénes tendencia en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 5,931,995 followers. En su última publicación, Chiquis Rivera ha recibido un total de 66,552 likes delos internautas. Esto fue lo que publicó: “Where I wish I was right now … #ILoveYouZion Thank you God for creating so much beauty in this world and allowing me to experience it. I will never take it for granted. You’re the best artist, EVER!!! ” y puedes verla justo debajo.

4- Maribel Guardia: 53,509 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,168,773 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente cosechó 53,509 me gusta. “JULIAN HAN PASADO 9 MESES Y CADA DÍA TE EXTRAÑO Y TE AMO MAS. A VECES TIRO LA TOALLA AL PISO, DIOS LA TOMA LA COLOCA NUEVAMENTE EN MIS MANOS Y MEDICE:“RECUERDA QUE ESTA BATALLA ES DE LOS DOS” #foto #picture de mi querida @blancacharolet ”, escribió en ella.

5- Francisca : 12,394 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,542,720 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 12,394 likes. “Buenossss días mi gente linda!!! ¿Qué caption le pondrías a estas fotos? 1,2 y 3 ¿que dices?”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

