Luis ‘Pantera’ Nery está seguro de que le ganará a Naoya Inoue: “Lo voy a hacer caldo”

Luis ‘Pantera’ Nery está seguro de que vencerá a Naoya Inoue en la pelea donde estará en juego el campeonato indiscutible de peso pluma júnior en manos del japonés y que se realizará en el mes de mayo en Tokio, Japón.

En el canal de Youtube Un Round Más, Pantera Nery indicó que está consciente de que Inoue es un peleador muy fuerte y que tendrá por delante un desafío duro, pero confía que saldrá victorioso nuevamente en Japón ahora que le levantaron el veto que tenía en ese país.

“Nos lo vamos a echar a la bolsa. Lo voy a hacer caldo al vato. Está bien duro. No es un vato malo, yo soy consciente que está muy fuerte, que es un reto bien duro. Pero yo estoy bien seguro que le voy a ganar”, dijo.

Naoya Inoue es el primer japonés en convertirse en campeón indiscutido en dos pesos diferentes. Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP vía Getty Images.

Cabe destacar que, según Mike Coppinger de ESPN, Pantera Nery tiene prohibido de por vida pelear en Japón por fallar en el peso y dopaje, pero se espera que esto sea un problema y se pueda realizar el enfrentamiento. Las veces anteriores que el mexicano peleó en el país asiático fue ante Shinsuke Yamanaka, rival a quien le ganó en ambas ocasiones.

“Entrando el año, ahí por mayo se va a armar. Sí me vetaron, pero he estado hablando, hablé con (Fernando) Beltrán y me dijo ‘ya está lo del veto, no te preocupes’. Voy a ir otra vez a pegarles a Japón, por tercera vez”, añadió.

Tras la victoria de Naoya Inoue sobre Marlon Tapales, el Pantera Nery recurrió a sus redes sociales e insinuó que sería el próximo oponente del japonés para defender por primera vez su campeonato indiscutido. “Nos vemos en Japón”, escribió el mexicano en su cuenta en X (anteriormente Twitter).

El peleador azteca se convirtió en el contendiente número uno del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de noquear en el asalto número 11 a Azat Hovhannisyan el pasado mes de febrero en Pomona, California. Ahora enfrentará al japonés con la intención de convertirse en indiscutible.

Luis ‘Pantera’ Nery volverá por tercera vez a Japón y espera salir victorioso nuevamente. Foto: Atsushi Tomura/Getty Images.

En cambio, Naoya Inoue subió a la división de peso pluma júnior y noqueó a Stephen Fulton el pasado mes de junio para ganar las fajas del CMB y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Cinco meses más tarde repitió el resultado ante Marlon Tapales para arrebatarle los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB), y sumar su segundo campeonato indiscutido en pesos diferentes.

Luis ‘Pantera’ Nery, de 28 años, se convirtió este año en el retador obligatorio del CMB y tiene un registro de 35 triunfos (27 por la vía rápida) y un revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Naoya Inoue, de 30 años, se convirtió en monarca indiscutible de peso pluma júnior y ratificó su lugar como uno de los mejores boxeadores en el ranking libra por libra. El japonés posee récord de 26 victorias (23 de ellas por nocaut) y ninguna derrota.

