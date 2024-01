Luis Rubiales: “En la calle todo el mundo está conmigo, mucho más las mujeres”

Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tuvo palabras para El Español y OK Diario, en donde el también ex jugador de 46 años decidió hablar y dar sus sensaciones por todo el revuelo que tiene hoy en día con la jugadora de fútbol española, Jenni Hermoso.

Rubiales desde entonces ha estado en el ojo del huracán, enfrentando acusaciones por delitos de agresión sexual y coacciones hacia la jugadora, luego de la final del Mundial de Australia, donde el seleccionado español femenino consiguió levantar su primera Copa del Mundo.

Todavía se sigue esperando por la conclusión de la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, el ex presidente de la RFEF quiere justicia para su caso y asegura que nadie le cree a Jenni Hermoso y además afirma que en la calle es donde se puede apreciar más la verdad y el verdadero sentir y pensar de la gente.

Rubiales confiesa que recibe muchas muestras de cariño y apoyo en la calle, especialmente de las mujeres:

“En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres”. Pese a toda esta historia tan turbia y complicada, Rubiales dice encontrarse “bien y tranquilo”, además de contar con el “apoyo incondicional” de su círculo más cercano, liderado por su familia.

Algo importante para Rubiales es el sentirse “fuerte y tranquilo” consigo mismo, y asegura que indudablemente existen “intereses” después de “todo lo que se montó”.

“Creo que un hombre puede equivocarse, como me ocurrió. Me equivoqué y pedí perdón, pero otra cosa es que quieran hacer parecer otra cosa como están haciéndolo. Ha sido muy desproporcionado”.

“Me siento muy reconfortado por la gente que me ha apoyado, sobre todo, por la calle. Otra cosa es esta obra de teatro política y mediática que han creado, porque esto no era una noticia para estar tres meses abriendo telediarios. Les interesaba. Pero bueno, se aprende de todo. Yo estoy bien. Repito, no he tenido un día malo porque sé quién soy, sé que me he podido equivocar, pero no al nivel de lo que quieren hacer parecer”.

El exmandatario confía plenamente en que han “utilizado su caso para tapar otras cosas” cuando “sucedían cosas muy importantes en España”:

“Creo que se han dado cuenta de que han querido utilizar mi caso para tapar otras cosas y para desviar la atención en un momento en el que sucedían cosas muy importantes en España”.

Siendo consecuente con este pensamiento, Rubiales considera que “hay políticos que están tan alejados de la calle, que no dan cuenta y creen que han conseguido el objetivo”. “Yo te digo que han conseguido el efecto contrario en la calle. Que voy por la calle y la mayoría de la gente me felicita por haber aguantado”, añade. “Yo voy por la calle, que salgo cada día a comprar o a pasear, estoy con mis amigos o solo, en Madrid, en Granada, en Valencia o en cualquier parte de España y todo el mundo que me para me dice que es una injusticia y algo tremendo. No hablo de un 20 o un 30 por ciento, hablo de todo el mundo”, asegura sobre el apoyo que recibe a diario.

Algunos políticos en la opinión de Rubiales han decidido hablar sobre el tema, especialmente por la manera en la que se ha manejado y por estar mezclado con temas sociales:

“(Víctor) Francos dijo que era una gilipollez. También venía Borja Sémper (portavoz del PP) y dijo que era una tontería, que no me preocupara, que eran cuestiones de la extrema izquierda. Venía con nosotros también Vicente Barrera, de Vox, que fue el único que antes y después de aterrizar mantuvo la misma versión: “Oye, Luis. Que no has estado muy bien, pero ya sabemos cómo son estas campañas del falso feminismo”. Hubo dos políticos que cambiaron al llegar y hubo otro político que se mantuvo en lo mismo que me había dicho a mí en privado. Y yo lo valoro.”

“No hay nadie que se crea que esto fue una agresión sexual”

Con la instrucción a punto de llegar a su final, Rubiales tiene bastante claro que ningún jurista “piensa que aquí hay un delito”:

“Desde la vicepresidenta del Gobierno (Yolanda Díaz) que empezó presionando y pasando por la fiscal o por el juez que le haya tocado, yo creo que no hay nadie que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual y no hay nadie, de verdad, que se crea a Jenni Hermoso porque dijo lo que dijo y después cambió de opinión”.

Sin embargo, Luis Rubiales ha tenido bastante tiempo para hacer un trabajo de reflexión sobre lo que considera que sucederá se cierre la instrucción, y cree que “con la presión mediática que se ha creado y de partidos políticos” es de ser un “valiente” tomar una decisión “que sea a contracorriente”.

Rubiales se mantiene firme en el consentimiento previo de la jugadora en el momento del beso y una vez más volvió a explicar todo lo sucedido en sus propias palabras:

“Es que se lo pregunté a ella y me dijo que sí. Me dijo que vale. Jenni Hermoso era mi amiga. Es que Jenni Hermoso, años anteriores, me pedía cosas (de la Selección: campos, concentraciones, etc.). Con un lenguaje como: “Joder, Rubiales…”. Así me ha hablado ella a mí. Y ella, nada más terminar y de manera espontánea, habló con los medios y dijo la verdad en ese momento. Entonces, ¿qué es el feminismo o qué es la igualdad para Jenni Hermoso y para algunas personas? ¿Cambiar de opinión? ¿Mentir? Porque eso es lo que ha habido”.

En lo que sí admite su error el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol fue sobre el gesto al terminar el partido, lo que consideró “feo y soez”.

“Fue un gesto feo, soez, y del que me arrepiento, y por el que pedí perdón. ¿Sabes lo que pasa? Jorge Vilda y su familia lo han pasado muy mal y cuando Jorge Vilda se gira y me dedica esa victoria, nada más pitar el final del partido, yo le dije ‘olé tus huevos’. Sí, se lo dije. Esa fue la manera soez y la verdad que no me gusto, pero es que ha habido muchas cosas mucho peores en el mundo del fútbol que FIFA nunca ha sancionado. Y aquí en España también. Digamos que se ha creado esa bola de nieve gigante e inmensa. Yo no he visto una campaña a nivel mundial como la que me han hecho a mí. Que yo me equivoqué, que sí, pero que desde luego no tiene ningún contexto sexual.”

