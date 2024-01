Adamari López recibe una carta de amor en plena transmisión de “¿Quién Caerá?”

Adamari López ha dado la bienvenida a una nueva etapa en el ámbito profesional con el estreno de su nuevo programa “¿Quién Caerá?”. Y a solo unos días de la primera transmisión, la boricua ya ha regalado decenas de divertidos momentos con los que ha robado carcajadas al público.

Uno de los más sonados se dio recientemente, cuando la actriz de melodramas como “Amigas y rivales” recibió una carta de amor en plena transmisión, misma que la hizo sacar su lado “juguetón” ante las cámaras.

“Tengo una nota de amor, bueno yo espero que sea de amor o de algo bonito. Voy a leer mi cartita”, compartió la mamá de Alaïa ante la mirada curiosa de los presentes.

A pesar de que la nota estaba llena de palabras de cariño, esta no provino de algún pretendiente de la famosa, sino de una de las cámaras con las que interactúa dentro del show: “Mi Adamari aquí estaba yo pensando que la magia no existía y ahora eso es todo lo que veo cuando te miro. Tu cosita”, leyó.

Con el carisma que la caracteriza, la nueva colaboradora de TelevisaUnivision respondió ante dichas palabras: “Yo también veo mucha magia cuando te veo, me encanta que tengas esos detallitos conmigo. Gracias. Vine bonita hoy para ti, un poquito más cortita para que me sigas mandando estas notitas. Te la voy a poner aquí. Me la guardas. Me la entregas más tarde”, bromeó.

Este cómico momento surge a solo unos días de que López conmocionara a su comunidad digital con un cambio de look que le sirvió para dejar atrás su característica cabellera castaña para dar la bienvenida a una melena rubia al estilo de ‘Barbie’.

Dicho look quedó revelado a través de su cuenta oficial de Instagram en una publicación en la que agradeció la oportunidad de poder volver a las pantallas para regalarle al público un rato de diversión por medio del programa “¿Quién Caerá?”.

