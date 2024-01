Adamari López entona canción de Luis Fonsi en Despierta América

Adamari López fue la invitada de lujo en el programa matutino Despierta América de la cadena Univision. A la que regresó unas semanas para grabar el nuevo show de UniMás ¿Quién Caerá?, que se estrena hoy a las 7/8 P.M. C/PT.

Por supuesto, en promoción para su nuevo programa de televisión, estuvo ofreciendo varias entrevistas. Entre ellas, a Despierta América, donde Adamari López habló de esta nueva experiencia con ¿Quién Caerá? y también de su vida.

La relación y el divorcio del cantante, también boricua, Luis Fonsi estuvo a la orden del día. Adamari López entonó una canción que colocaron en el estudio de su exesposo “No me doy por vencido“. Además, también explicó el proceso cómo se siente hoy en día en cuanto a esta relación.

Adamari López y Luis Fonsi. Foto: Mezcalent. Crédito: Mezcalent

“Cada una de las etapas me ha traído algo a mi vida. Esa fue una etapa espectacular que me llenó de ilusiones, que me hizo crecer, que me ayudó a salir adelante también, en el momento en que enfrenté la enfermedad y a quien le agradezco y le agradeceré siempre el haber estado conmigo ahí”, dijo Adamari refiriéndose a Luis Fonsi.

Recordemos que, la boricua se casó con el autor de “Despacito” en y 2006 y duraron 4 años de matrimonio. Ya de salida de la enfermedad, la pareja se separó.

Adamari López superó sus 2 separaciones: Luis Fonsi y Toni Costa

Adamari López volvía entonces a enfrentar otro dolor en tiempo récord y, esta vez, directo al corazón. Pero su coraje, fe y valentía la sacaron a flote. Esto lo contó en Despierta América y lo ha dicho en innumerables entrevistas también. El día de hoy recordó esos oscuros momentos de dolor como un gran aprendizaje.

“También fue etapa de mucho dolor que, afortunadamente, también superé. Como dice esta canción, que no te das por vencida para buscar nuevas oportunidades ahora en adelante para ser feliz”, agregó.

A pesar de que, con Luis Fonsi siempre hubo una polémica de si la había abandonado en plena enfermedad o no, ahora Adamari dejó muy claro hoy el agradecimiento que siente por su exesposo, por haber estado con ella, apoyándola enfermedad.

Tiempo después volvió a conocer al amor y entabló una relación con el bailarín español, Toni Costa. Producto de ella, es su hija Alaïa Costa López, quien es la compañera inseparable de López.

Toni Costa y Adamari López | John Parra/Getty Images. Crédito: Getty Images

En su momento, el divorcio con el que fue estrella en Mira Quién Baila estuvo sumergido en un tumulto de rumores. Muchos aseguraban que bailarin le había sido infiel a la conductora.

El tiempo hizo lo suyo, aclaró y curó las heridas. Adamari ha hablado de su relación actual a Toni Costa. Asegura que tienen una muy buena comunicación de padres por Alaïa.

Incluso, durante una entrevista con Erika de la Vega, aceptó haber tenido conductas que, quizás, pudieron ser tomadas como un poco controladoras cuando se separó.

Afirma que, aunque las conductas de los demás no dependen de ella son: “Decisiones que uno toma en su momento”.

Después de haber terminado su relación laboral con Telemundo y después de 13 años ante las pantallas de Hoy Día, vuelve a la televisión con un nuevo proyecto en un nuevo formato y sobre todo, una vez más, haciendo historia para los latinos.

Adamari López hace historia en la TV hispana

Ahora, Adamari marca historia en este nuevo proyecto profesional de una manera diferente. Soltera, cuidando su salud por dentro y por fuera y en una paz y una serenidad que ha logrado después de varias zancadillas de la vida.

Pero sobre todo, Adamari López es la primera conductora hispana en conducir este formato de show en español. Así que, ¡enhorabuena por su progreso y por esta nueva oportunidad!

