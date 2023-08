Luis Fonsi habla por primera vez de su divorcio de Adamari López: “No me iban a creer”

Tras más de una década sin hablar del tema, el cantante Luis Fonsi rompió el silencio y dio su versión sobre qué lo llevó a quererse divorciar de la presentadora de televisión Adamari López, con quien estuvo casado desde 2006 hasta 2010.

En aquel momento la separación estuvo en una ola mediática, especialmente después de la publicación del libro ‘Viviendo’ de Adamari, en el que ella lo acusó de supuestamente serle infiel y de haberle dicho que no se sentía atraído por ella luego de la mastectomía que le realizaron por el cáncer de mama de padeció.

Trece años después se ha estado hablando de la historia de ambos debido a la canción ‘Pasa La Página ‘Panamá”, que estrenó el cantautor y que muchos han comentado que sería una indirecta para la conductora de televisión y actriz.

¿Por qué calló por muchos años?

El intérprete de ‘Despacito’ estuvo esta semana como invitado al podcast ‘MoluscoTV’ donde se atrevió a hablar de lo que pasó en esa relación y explicó su razón para callar por tanto tiempo.

“Yo no he hablado nada, yo llevo 14 años calladito y la razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y como quiera la gente no me iba a escuchar o no me iban a creer o iba a quedar yo como ‘El Malo'”, confesó Fonsi.

Puntualizó que tampoco habló en aquel momento porque no le interesaba tener un papel de “víctima” sobre aquella historia.

“Yo dije: ‘Mira, sabes qué, prefiero callarme la boca, como dice la canción no hacerme la víctima’, por eso me incómoda hablar de esto porque no lo he hecho, porque ya terminó y porque ya yo pasé página y porque soy el hombre más feliz del mundo”, señaló.

Durante la entrevista el cantante recordó que trató de defenderse de los señalamientos que le hicieron ene se momento mediamente un comunicado en el que expresaba que no ere feliz con la relación y por eso se estaba separando.

“Sí saqué un comunicado en ese momento cuando me atacaron y yo puse los hechos, yo dije: ‘Mira, esto fue lo que pasó. Yo me casé y cuatro años después yo tomé la decisión de separarme, de divorciar, porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser felices. Sí hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘oye, yo también quiero ser feliz’”, dijo Luis Fonsi.

Asimismo, precisó que él no hablará mal de Adamari López en ningún momento y dejó claro qué recuerda de la relación. “¿Y de quién fue la culpa? Jamás yo no me voy a poner aquí a dar detalles, a sacar trapos sucios. Jamás voy a decir una palabra negativa de ella, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer. Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos”, expresó.

¿Él abandonó a Adamari?

En medio de la conversación con ‘MoluscoTV’ el intérprete de ‘Llegaste Tú’ aseguró que nunca hubo “abandono” de su parte a la presentadora.

“Cuando yo escucho la palabra ‘abandono’. Es una palabra que no va como parte de la historia real, va como parte de una narrativa que se creó. Chévere para una novela, pero aquí nunca jamás hubo abandono”, dijo el artista.

