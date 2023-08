Tunden en redes a Luis Fonsi por supuesta indirecta a su ex Adamari López

A 13 años de la polémica separación de Adamari López y Luis Fonsi, los encabezados sobre la ex pareja no dejan de surgir de vez en cuando gracias a las supuestas indirectas que las estrellas envían. Y aunque en repetidas ocasiones se han pronunciado al respecto y negado cualquier tipo de resentimiento por el otro, ahora el puertorriqueño se encuentra en el ojo del huracán por un presunto mensaje que tiene como destinatario a la ex presentadora de ‘Hoy Día’. ¡Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento!

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus fans al anunciar el título de su nuevo tema musical “Pasa la página”, así como una probadita de la letra que la compone. Fue este último detalle el que terminó por desatar una ola de especulaciones en redes sociales sobre la persona a la que estaría dirigida la canción.

“Pasa la página, no eres la víctima, pa’ que te quieran, no hay que dar lástima, estás viviendo un cuento que ya terminó”, es una de las frases que se escuchó en el adelanto.

“Se tenía que decir, y lo dije”, escribió Fonsi junto al avance que no tardó en ser interpretado por muchos como una indirecta muy directa a su expareja, Adamari López.

Como era de esperarse, esto lo volvió el blanco de críticas por parte de los fanáticos de la conductora y actriz, asegurando que quien no ha “superado” el tema es él: “Hace mucho que te superó”, “¿Qué necesidad de revivirlo?”, “El Shakiro boricua” y “Falta de respeto y falta de ser un caballero, son algunos de los comentarios que recibió el intérprete de ‘Despacito’.

