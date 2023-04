Luis Fonsi llega a los 45 años: una hermosa familia y una carrera exitosa

El pasado 15 de abril, Luis Fonsi cumplió 45 años y lo celebró en Ámsterdam junto a su pareja, Águeda López.

El famoso cantante compartió a sus casi 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram los especiales momentos que vivió por su cumpleaños.

“Una vuelta más al Sol. Celebro que tengo una familia hermosa, salud, amor y que los tengo a ustedes. Los amo. Bye, me voy a tomar algo”, escribió en la fotografía en donde se ve un impactante paisaje de la capital de Holanda.

Mientras, su esposa hizo lo mismo en su cuenta de esta red social. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Que sigas disfrutando esta vida con la misma alegría, salud y energía única que tienes. Y que sigamos siendo gente seria, muy muy seria. ¡Te amo Luis Fonsi!”, escribió Águeda López.

Fonsi y Agué López se conocieron en Miami, durante una sesión fotográfica y se casaron en el 2014, en el Valle de Napa, en San Francisco.

Tienen dos hijos y una relación de más de 10 años: “No sé qué hice en esta vida para tener a una princesa, a una reina como ella“, aseguró Fonsi en la última edición de La Voz.

Miles de fans y artistas aprovecharon las publicaciones para enviarles sus mejores deseosa Fonsi.

Nacido en Puerto Rico y criado en Orlando, Florida, Fonsi se sumergió en el mundo del espectáculo a una edad temprana, cantando en un grupo vocal escolar llamado Big Guys que también incluía a la futura estrella de NSYN, Joey Fatone.

En Florida, el artista cayó en depresión, “Dejé de cantar, no me sentía cómodo y quise dejarlo todo. Sufrí bullying y dejé de estudiar música. Me pusieron en un aula de aislamiento para niños que no hablaban en inglés”, dijo en una entrevista.

Debutó en Universal en 1998 con “Comenzaré”, que lo hizo bien, alcanzando el puesto número 27 en la lista Top Latin Albums de Billboard y generando cuatro sencillos exitosos: “Si Tú Quisieras”, “Perdóname”, “Dime Como” y “Me Iré”.

El single “Despacito” junto a Daddy Yankee fue el que marcó su carrera, logrando siete Recórds Guinnes y cuatros premios Grammys Latinos. Además, fue el primer videoclip en superar los 5.000 millones de visualizaciones de YouTube.

“Solo trajo cosas buenas a mi vida y conocí un lado del mundo que no conocía con mi música”, dijo Fonsi a la agencia EFE hace unos años.

