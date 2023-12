Toni Costa confesó la depresión que vivió al separarse de Adamari López

El bailarín español Toni Costa ofreció una entrevista sincera a su amigo, actor y creador de Yes You Can, Alejandro Chabán. En ella, el ex de Adamari López habló sobre cómo ha enfrentado las críticas en redes sociales, su separación, entre muchos otros tópicos.

También, sobre cómo es la paternidad actual con su hija Alaïa y si tendrá hijos en un futuro con su actual pareja, Evelyn Beltrán. Como pocas veces hemos visto a Toni Costa, habló también de una manera muy sincera, sobre el aprendizaje que tuvo al terminar su relación con la que fue la estrella de Telemundo, Adamari López, explicó Toni Costa.

“Eso fue totalmente como si fuera una novela. Tú te das un beso y eso queda ahí. Eso fue pactado por la producción… Me dice tienes que darle un beso en la boca al final del tango porque ellos ya habían visto en los ensayos…”,

También habló de un proceso depresivo que pasó al final al finalizar su relación, con la que ahora es la estrella de TelevisaUnivision. “Fue muy fuerte. Yo me tuve que ir a casa de un amigo. Mis cosas por el medio. ¿Cómo hago? Tenía que ir resolviendo. No me sentía bien. Bajé muchísimo de peso…”, explicó el bailarín español.

Toni Costa recuerda sus inicios con Adamari López

El ex de Adamari contó también cómo llega a los Estados Unidos y cómo empieza su proceso para conseguir la documentación, pero sobretodo, cómo fue el romance inicial con López.

Adamari López, Toni Costa y la pequeña Alaïa. Crédito: Mezcalent

Tal como dicho, en otras entrevistas, volvió a recordar que, el primer beso fue algo acordado por el programa Mira Quién Baila. De manera muy respetuosa, le preguntó a Adamari, en su momento, para hacer lo que le había solicitado la producción.

“Eso fue totalmente como si fuera una novela. Tú te das un beso y eso queda ahí. Eso fue pactado por la producción… Me dicen: -Tienes que darle un beso en la boca al final del tango porque ellos ya había en los ensayos-…”, dijo Toni Costa.

Sin embargo, de ahí surgió un amor y, como el propio Toni Costa explicó, producto del mismo es Alaïa López Costa. Ambos tienen una relación cordial en la que han acordado caminar de la mano en pro del bienestar de su hija.

La conductora de ¿Quién Caerá? también habló hace poco en una entrevista con la venezolana Erika de la Vega, cómo la terapia la ayudó a salir adelante. Toni también afirmó lo mismo ahora, con Alejandro Chabán en su podcast.

La esperanza del amor de Toni Costa

Por supuesto, también se paseó por la ya no tan nueva relación con Evelyn Beltrán y la alegría que le inyectó a ese momento de su vida. Sin explicarlo, de manera cronológica, dejó claro que la modelo e influencer llegó a su vida después de terminada su relación con la ex conductora de Hoy Día.

Recordemos que, al momento de anunciar la separación, nunca estuvo muy claro de manera pública cuál fue el verdadero motivo. Y cómo está pasó. Toni Costa, para ese momento, pasó a ser así, señalado durante un tiempo en las redes sociales. El español también habló de esto.

Confesó que, cuando se va a sentir atacado por terceros que no conoce, simplemente los bloquea. Esto es algo que ha hecho para poder lograr la paz.

“Es que tú compartes tu vida pública y tú estás expuesto a esos comentarios. Sí, pero no falta de respeto. Pero no a las humillaciones. Pero no a los insultos. En el momento que tú insultas, tú has cruzado la línea”, agregó

Hoy en día, Toni no solo es uno de los grandes exponentes de la franquicia de Zumba en Estados Unidos, también es una de las grandes estrellas hispanas de las redes sociales.

También es uno de los preferidos por los medios de comunicación hispanos. Pero sobre todo, por demostrar que es un excelente padre y que, a pesar de las zancadillas que le ha dado la vida, Toni Costa ha logrado encontrar la resilencia para salir adelante y sobretodo, aprender de ellas. ¡Enhorabuena por él!

