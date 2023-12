Toni Costa habló del prejuicio sobre su sexualidad y hacia los bailarines

Toni Costa, bailarín español y expareja de la estrella de Univision, Adamari López, habló de diferentes aspectos de su vida con el venezolano Alejandro Chabán en su podcast. En una conversación amena, él también influencer contó cómo lidió de joven con el prejuicio que existe hacia los bailarines hombres.

“El hombre que baila… Para empezar, partamos de la base de que venimos de una mujer. Entonces a mí me ha enseñado que somos 50 por ciento cada cosa… Yo tengo muy claro lo que soy y he tenido siempre mis parejas chicas, siempre… He tenido mis novias y a mí me gustan las mujeres…“, dijo Costa.

Recordemos que, cuando se separó de Adamari López, se dijo que habían existido algunos mensajes de texto con algún caballero en algunos medios de comunicación. Algo a lo que Toni Costa siempre le dio la espalda y no ahondó en el tema, ni le dio importancia.

Toni Costa lidió con los prejuicios desde siempre

De joven, lo rodearon los mismos prejuicios hacia los bailarines hombres. “Yo he recibido bullying. Por entonces, no tenía ese nombre. Era como… Me están jodi***, se están metiendo conmigo, se están burlando. Yo llegué a ocultar mucho tiempo el baile”, dijo el de Adamari López.

Adamari López y Toni Costa bailan en ‘Así Se Baila’. Foto: Telemundo/Alex Tamargo Crédito: Telemundo/Alex Tamargo | Telemundo

“Mi primer carro tenía una rueda atrás de repuesto. Mi padre, a modo de publicidad, le puso un forro de la escuela de baile que era una pareja de baile. Yo me acuerdo mucho tiempo, antes de llegar al instituto, yo pararme, quitarle la funda, guardarla y entrar al instituto. Antes de llegar a mi casa, ponerle la funda”, explicó sobre parte de su juventud Toni Costa.

Además, de una manera muy honesta, habló cómo está muy cómodo con su lado femenino. “Por el hecho de que yo baile. Yo te pongo una mano así. Es parte de mi arte, que es parte de que, si yo hago Zumba. Mujeres que son las alumnas… No me puedo poner bien rudo ahí toda la clase. También tengo esa parte del juego que se me puede salir lo femenino, para ellas“, aclaró.

Sobre los malos comentarios que ha recibido en redes sociales sobre los prejuicios sobre su sexualidad, agrega que los mismos no tienen ni una pizca de positividad.

“Eso busca varias cosas: desprestigiarte, busca hundirte, crear una mala fama, difamarte. Tener claro que todo eso es mentira. Tú tienes claro quién eres y punto“, sentenció el español.

No cabe duda que el Toni Costa que vemos hoy en día es producto de mucho crecimiento y madurez. Tal como lo expresó a Alejandro Chabán, son pocas las personas que se expresan de manera negativa del bailarín español.

Toni Costa, una vida entregada a su hija Alaïa

Toni Costa también habló de cómo está entregado a la paternidad con Alaïa. Ella ha sido su fuente de inspiración y de fuerza en los momentos más difíciles de su vida, como lo fue la separación de Adamari López.

Sobre esto habló de qué aprendido, de los duros momentos de depresión que vivió y también de cómo se siente hoy en día: “Yo aprendí a tirar para pa’lante, como todas las cosas en mi vida que he conseguido. Siempre con la mente positiva”.

Para Toni Costa, el valor que siente sobre sí mismo es proporcional al que considera que se merece. Sobre su aprendizaje agregó: “Pues que valgo mucho. Valgo mucho en muchos aspectos y que era momento de potenciar todo eso. De que era momento, sobre todo como papa, como hombre, intentar llegar al siguiente nivel con mi hija. He trabajado en eso y lucho por eso y viajo por eso y sacrifico tiempo por eso y lo seguiré haciendo…“

Toni Costa junto a su hija Alaïa. Crédito: Latin Iconos | Cortesía

