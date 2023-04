Adamari López salió de la TV y Toni Costa vuelve a ella en Siéntese Quien Pueda

La conductora de Hoy Día, Adamari López, hace poco se despidió del público que durante más de diez años recibió sus buenos días desde el set de televisión. Ahora, su ex pareja y padre de su hija Alaïa Costa, Toni Costa, ha vuelto a ella en calidad de invitado a Siéntese Quien Pueda.

Mientras Julián Gil está en los Latin AMA’s 2023 en Las Vegas, el encargado de hacerle la suplencia en el show de UNimás es nada más y nada menos que el ex de la estrella de TV Adamari López, Toni Costa. Misma que está descansando un poco más, disfrutando de su hija y seguramente despertando más tarde después de su salida de Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Con su Zumba y su buena onda, el bailarín español habló del amor, de las segundas oportunidades y por supuesto puso a todos sus compañeros de Siéntese Quien Pueda a bailar. Esta no es la primera vez que Toni está conduciendo programa o haciendo una suplencia en TV. Amén que se hizo conocido en el reality Mira Quién Baila, donde terminó conquistando el corazón de Adamari. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda) View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Hoy en día los papeles parecen haberse invertido. Mientras Ada salió de la TV, Toni regresó a ella. Esto después de venir de Los Ángeles, donde impartió algunas master classes y se encontró con la familia de su actual pareja, Evelyn Beltrán. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

De regreso a Miami atendió sus labores como padres llevando a Alaïa al colegio y haciéndole la suplencia a Julián Gil, quien el día de hoy se estrena presentando los Latin American Music Awards 2023. Mismos que se transmitirán por primera vez en Univision. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

