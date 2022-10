Adamari López y la mamá de Toni Costa lloran al reencontrarse en España

La conductora de Hoy Día, Adamari López, se fue hasta España a comprar el vestido de su hija Alaïa para la primera comunión de la misma. El primer encuentro en el país Ibérico fue un tanto emocional, pues la puertorriqueña se reunió con su ex suegra y madre de su ex Toni Costa, “La Yaya”.

Carmen Lozano estuvo presente en el proceso de escoger el traje que usaría la hija de la estrella de Telemundo, Adamari López, para tan importante evento. Ambas recordaron el día que cada una hizo su primera comunión así como el día que también la hizo Toni Costa. Ambas se veían visiblemente emocionadas y llorando.

Desde febrero del 2022 no habían tenido la oportunidad de verse ya en la serenidad de que Adamari López y Toni Costa ya tienen más de un año separados. Ella sigue soltera y él en una relación estable con la influencer y modelo Evelyn Beltrán, a quien la mamá de Toni no ha conocido aún.

“La Yaya”, como le llaman de cariño a la ex suegra de Adamari López, se notaba visiblemente conmovida y la presentadora del programa matutino Hoy Día: “Hola Hola mi gente aquí estoy de llorona con la abuelita de Alaïa, Carmen… estamos recordando.. Aquí estamos recordando de nuestras historias, llorando de la emoción que nos da, de poder vivir este momento con Alaïa y sobre todo de poder incluir a su Yaya… Era muy importante para mí escoger el día de hoy…”.

Adamari López y Toni Costa

La actriz de las telenovelas “Amigas y rivales” y “Gata salvaje” anunció en agosto del 2021 que se separaba de Toni Costa: “Hay cosas que no puedo permitir por mi hija Alaïa”. De inmediato los rumores de una posible infidelidad por parte de Toni Costa tomaron vuelo. Él, hasta el momento de cierre de esta nota, lo ha negado y asegura que su relación con su actual pareja no comenzó sino tiempo después.

Efectivamente a los meses, Toni Costa y Evelyn Beltrán hicieron público su amor. Se han mantenido unidos y siempre dan pequeñas muestras de su relación en las redes sociales. Hace poco se dedicaron mensajes de cariño al cumplir su primer aniversario de novios. View this post on Instagram A post shared by Evelyn Beltrán (@evelynbeltranoficial)

Evelyn Beltrán y Alaïa aún no se conocen personalmente pero sí por teléfono y así lo dejó saber Toni Costa cuando estaba participando en La Casa de los Famosos 2. La mexicana tampoco ha tenido la oportunidad de conocer a la familia del español.

Aunque se ha dicho que la madre de Toni Costa no acepta a la nueva pareja del mismo. El propio bailarín salió a desmentir tal afirmación y dijo: “Eso es un invento como tantos que hacen”. View this post on Instagram A post shared by Toni Costa (@toni)

