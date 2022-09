Adamari López usa escote hasta la cintura y le dice a Giselle Blondet: “Una relación es de dos”

La conductora de Hoy Día, Adamari López, no ha puesto reparo en presumir su nueva figura y sus atributos. Tal es el caso de un vestido blanco que usó con un escote hasta la cintura que dejaba a la vista gran parte de sus “boobies”. Pero sumado a la excesiva sensualidad que ha logrado ganar aún más con los años, la estrella de Telemundo hizo un video que publicó en su cuenta de Facebook en la que le decía a Giselle Blondet: “Una relación es de dos”.

Pero en el marco de qué, se preguntarán muchos. Resulta que Giselle Blondet está estrenando un podcast llamado “Lo que no se habla“. Ahí tiene a una psicóloga, misma que Adamari López conoció previamente y con la cual se sintió muy a gusto. No es un secreto para nadie cuáles son las zancadillas que le ha hecho la vida a cada una de estas puertorriqueñas. Mientras la conductora de La Mesa Caliente explicaba cómo sus invitadas van descubriendo esas cosas que no siempre se atreven hablar surgió como ejemplo el tema de la infidelidad. Giselle decía cómo las personas pueden tener una reacción de rechazo a la persona que la hirió, Adamari de inmediato reaccionó y dijo que las relaciones se conforman por dos personas. Es decir, el éxito y el fracaso de una pareja para ella depende de ambas personas, pero sobretodo ofreció una herramienta para salir de esos estados de dolor.

“A veces esas cosas que no quieres hablar van saliendo a relucir. Van saliendo esos cuestionamientos, esas preguntas y uno empieza a sentirse mejor y empieza a superar etapas y momentos que a lo mejor, por no hablarlas y dejarlas calladas, el cuerpo no logra superar… te quedas estancada”, dijo Adamari López. Giselle Blondet asintió a quien no solo es su compañera de trabajo sino también una gran amiga.

Mientras muchos señalan a Adamari López por sus divertidos Tik Tok y las indirectas que en teoría lanza en ellos, la ex de Toni Costa y Luis Fonsi, asegura que son mera diversión y que además hace un buen dinero. No es un secreto tampoco que es una de las artistas más seguidas y rentables de la industria del entretenimiento hispano. Aún así, la boricua demostró una vez más respeto y madurez al afirmar hoy en día que ambos involucrados en una relación son los responsables de la felicidad de la misma. View this post on Instagram A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Sigue leyendo:

Adamari López y la Chiquibaby usan delicadas transparencias en el bautizo de Capri Blu

Adamari López arranca suspiros con un traje de baño ajustado y de aberturas ‘peligrosas’

Adamari López luce su tonificado cuerpo en un bikini negro con cortes

Adamari López cuestiona sin filtros a Daniella Navarro si se besó con Toni Costa en ‘La Casa de Los Famosos 2’

Jorge Bernal llama rata a Salvador Zerboni de la Casa de los Famosos 2 delante de Adamari López