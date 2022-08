Adamari López: “A veces he preferido callar aunque otras personas hablen”

“A veces prefiero callar aunque otras personas hablen”… Esta fue una de las frases contundentes que dijo Adamari López en una reflexión que compartió en un video que subió a su cuenta de Facebook, en la que también dio libertad a la imaginación.

“Es importante poder hacer una reflexión sobre cosas que han pasado, cómo poder superarlas, cómo vivirlas, cómo enfrentarlas. Creo que Papa Dios, la educación que he recibido en mi familia, la ayuda de psicólogos que también me ha servido de mucho para entender, para madurar, para no permitir, para perdonarme a mí misma y poder salir adelante”.

Desde uno de los sillones del hogar que comparte con Alaïa, Adamari comenzó hablando sobre un Live que había hecho unas horas antes, y las preguntas que prefirió no responder… ¿Cuáles? La relación con Toni Costa, la novia de su ex, Evelyn Beltrán, y a quienes cuestionaron lo que dijo el bailarín español en ‘La Casa de los Famosos’ sobre los motivos de lo que comenzó a alejarlos como pareja.

¿Qué fue lo que dijo Toni en ‘La Casa de los Famosos’? Que el hecho de que Alaïa durmiera con ellos en la cama todas las noches había enfriado la relación.

“Muchos me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas, y que he querido resguardar, y quiero compartirles que todo lo que callo o todo lo que no digo es por el bienestar de mi hija”, aseguró y prosiguió diciendo.

“Muchas veces he preferido callar aunque otras personas hablen de su punto de vista, den su razonamiento de lo que ellos creen que ha pasado de cierta manera y yo tengo una visión diferente u otro punto de vista, he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija”.

Antes del terminar el video, Adamari tocó un tema muy delicado como la salud mental, y las consecuencias que podría tener lo que se dice en el ámbito de los adultos.

“Lo que les dejo como reflexión es prudencia ante lo que les toque enfrentar en la vida, piensen bien, sobre todo por el bienestar de sus hijos, de hablar de algo que puede herirlos a ellos. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad, en un momento en donde estamos viviendo muchos problemas de salud mental, cualquier cosa que uno pueda decir que los niños puedan cargar con ese peso, mal interpretar en un futuro, sentirse culpables, o pensar algo que no es, prudencia, callemos, y respetemos a nuestros hijos”, concluyó.

Adamari y Toni se separaron en mayo del 2021… Aunque se han convertido en los perfectos padres de Alaïa, incluso compartiendo actividades los tres juntos, hay muchos grises en esta relación, y mucho ‘no dicho’. Como los motivos del final, y el por qué López habló de tomar la decisión de seguir sin el padre de su hija por su bienestar.

Luego llegó la relación de Costa con su actual novia, Evelyn Beltrán y algunas cosas que el bailarín fue revelando en ‘La Casa de los Famosos’ sobre la relación con la madre de su hija, como por ejemplo que la pareja se enfrió porque desde que nació Alaïa dormía en la cama con ellos.

