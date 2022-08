Sin tapujos, Adamari López reveló lo que busca en un hombre para darle su corazón

En una nueva entrevista, la conductora Adamari López se sinceró sobre su nueva faceta como madre “soltera” e incluso reveló si está lista para darle una nueva oportunidad al amor. ¿Cómo es su chico ideal? ¡Aquí te contamos los detalles!

Una vez más, la presentadora de “Hoy Día” dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de dar a conocer varios detalles de su vida privada, específicamente cómo se ha adaptado a su vida como madre soltera tras su separación de Toni Costa.

“Estoy bien, estoy feliz, estoy saludable. Estoy disfrutando mucho a Alaïa y cuando me veo al espejo veo lo que me gusta”, dijo Adamari López en entrevista con People en Español. “Veo a una mujer que se ha sabido levantar, que disfruta cada día cada nueva oportunidad, que está contenta de cómo va llevando esta nueva etapa de su vida, mucho más tranquila, segura, feliz, siendo sensible con ella misma”, añadió.

Asimismo, la famosa destacó que en ha encontrado un balance en el ámbito profesional y maternal, ya que el matutino en el que labora, le da la flexibilidad de compartir con su pequeña.

Adamari López revela cómo sería su chico ideal

Otra de las preguntas del millón fue su vida amorosa, y es que si bien los pretendientes no le faltan, indicó que en este momento su prioridad son su hija y ella.

“De momento estoy conmigo misma y me lo estoy disfrutando mucho. No tengo ninguna pareja, no sé si a lo mejor es el momento”, expresó. “No digo que estoy cerrada a tener una relación, pero no estoy dispuesta a tener cualquier relación“.

Y es que quien desee ganarse el corazón de la boricua debe ser alguien dispuesto a entender que su prioridad es la pequeña Alaïa. “Tengo una niña por la que velar, ni deseo presentarle a nadie solo por salir y pasármela bien. No estoy en esa etapa de mi vida (…) Si viene alguien tengo que pensar bien qué hago, qué relación realmente vale la pena tomar para yo poderle presentar a mi hija“.

Cuando se le cuestionó cómo sería su compañero ideal, Adamari López no dudó en describirlo: “Busco una pareja que quiera formar una familia para toda la vida, que quiera ser un hombre leal, un hombre fiel en todos los aspectos, en la relación, pero también en convicciones, en principios, en la fe”.

“Un hombre que respete, quiera y acepte a mi hija. Quiero un hombre trabajador, divertido, que quiera viajar, disfrutar, que tenga planes de familia, eso es lo que deseo“, finalizó.

